Ünlü isimlerden corona virüs bağışları

Chiara Ferragni İtalyan influencer Chiara Ferragni ve kocası Fedez, İtalya'daki coronavirüs salgını ile başa çıkmak için başlattıkları bir Go Fund me kampanyası aracılığıyla 3.6 milyon euroluk bağış topladı. Çift ayrıca Milano'daki aynı hastanenin yeni hastane yataklarının finanse edilmesine yardımcı olmak için 100 bin euro'luk kişisel bir bağış yaptı.

Çinli online alışveriş platformu Alibaba'nın kurucusu ve ülkenin en zengin insanı olan Jack Ma , corona virüs ile mücadele için birçok yardımda bulundu. Geçtiğimiz hafta, Avrupa ülkelerine 1.8 milyon maske ve 100 bin virüs tespit kiti bağışlayan Ma, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 500 bin corona virüs test kiti ve 1 milyon maske desteği sağladı.

Hudgens, Instagram hesabında paylaştığı bir yazıyla Feeding America adlı organizasyona bağış yaptığını duyurdu. "Dünyada çılgın bir zaman. Okul kapanışları, iş kesintileri, ücretli hastalık izni eksikliği ve koronavirüsün 60 yaş ve üstü yetişkinler üzerindeki orantısız etkisi ve düşük gelirli aileler, ülke genelinde gıda bankalarına gelen talebin ulaşılamaz bir şekilde artmasına neden oldu.Feeding America'yı esteklememde bana yardımcı olun. Panik yapmak yerine birbirimize yardım edelim!"

Donatella Versace ve Allegra Versace



Versace ve kızı bir süredir virüsle mücadelede kaynakları yetersiz olduğu için yardım çağrısında bulunan San Raffele Hastanesi'nin yoğum bakım departmanına yüklü miktarda bir bağış yapma sözü verdi.



"Böyle zamanlarda, birlik ve destek olmak önemlidir. Her gün yüzlerce hayat kurtarmak için ön saflarda mücadele eden herkese yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu yüzden Allegra ve ben Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin yoğun bakım departmanına 200 bin euro'luk kişisel bir bağış yapmaya karar verdik. Kalplerimiz bu hastalıktan etkilenen herkesle ve sevdiklerimizi korumak için son haftalarda kahramanca, durmadan çalışan tüm doktorlar ve sağlık personelleriyle. Bu, bir toplum olarak, birlikte durmamız ve birbirimize bakmamız gerektiği bir zaman."