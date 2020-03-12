Ünlü isimlerden corona virüs önlem ve önerileri

Türkiye’de de ilk corona virüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından vatandaşlar önlem almaya başladı. Ünlü isimler de corona virüse karşı aldıkları önlemleri ve önerilerini dile getirdi.

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12.03.2020 - 11:18

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dikkatle uygulamaya çalışıyorum. Özellikle hijyen konusunda... Ellerimi sürekli yıkıyorum, çantamda el dezenfektanı bulundurmayı ihmal etmiyorum."







ÇİĞDEM BATUR

"Panik yok. Daha fazla dikkat ve daha fazla önlem var. 'Bana bir şey olmaz'cılardan olmayın. Önce kendimizi, sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Sabırlı ve sağduyulu olmalıyız."







İREM DERİCİ

"İş dışında çok dışarı çıkmıyorum. Malum işler de teker teker iptal oluyor. Amsterdam ve Irak konserlerim iptal oldu. Her sabah C ve B vitamini alıyorum. Yurt dışı seyahatlerimi iptal ettim. Grip aşısı oldum. Bol bol el yıkıyorum ve burun spreyi kullanıyorum."







HÜLYA AVŞAR

"Ellerimizi yıkamaya, stabil olmaya devam edelim. Dünyada olan bir şey, önlemlerimizi alıp hayatımıza devam edeceğiz."







CÜNEYT ARKIN

"Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme broşüründe koronavirüsten korunmak için yapmamız gereken her şey yazıyor. Bu görselleri elden ele yayalım."











MUAZZEZ ERSOY

"Tüm gelişmeleri ve açıklamaları takip ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca ve yetkililerin tüm uyarılarını dikkate alıyorum. Kalabalık ortamlara girmiyorum, ellerimi yıkıyorum. Bilinçli şekilde ikazlara uyarsak, ülke olarak kısa sürede atlatacağımıza inancım sonsuz."







SİBEL CAN

"Bakanlığın yayınladığı virüsten korunma yollarını uyguluyorum. Ellerimi sık yıkıyorum, sağlıklı besleniyorum, hapşırıp öksürürken mendille ağzımı kapatıyorum. Hasta kişilerle temasta bulunmuyorum. Çantamda dezenfektan spreyim var. Bütün bu kurallara uyarak devam ediyorum yaşantıma. Stüdyo çalışmalarım aralıksız sürüyor. Nisan'da albümüm çıkacak."







MERYEM UZERLİ

"Sürekli yurt dışına seyahat ediyorum. Korkmamaya çalışıyorum. Çünkü korku, vücut direncimizi düşürür. Çok vitamin tüketmeye çalışıyorum. Ellerimi de günde 20 kere yıkıyorum."







MERVE ÖZBEY

"Tabii ki bu durumu önemsemeli ve önlemlerimizi almalıyız. Hijyene dikkat etmeli, bağışık sistemimizi güçlü tutmalıyız ama asla bir panik havasına girmememiz gerekir. Birçok virüs gibi korona da artık hayatımızda ama gerekli önlemlerle üstesinden gelinebileceğini biliyoruz."







DEMET AKALIN

Teyzesinin geçen hafta yapılan cenaze töreninde üşüttüğünü belirten Demet Akalın ise şunları söyledi: “Evdeyim dinleniyorum. Risk nedeniyle hastaneye gitmedim, doktor eve geldi ve iğne yaptı. Bu kadar kaosa gerek yok, bilinçli olalım yeter. Evde hijyene ve dezenfekte olaylarına ağırlık verdim. Kapı kolları ve kullandığımız yerler devamlı dezenfekte ediliyor. Evdeki bakıcılara ‘toplu taşımaya değil, taksiye binin’ dedim. Taksiyle gidip geliyorlar."







DERYA ULUĞ

"Havalimanı ve uçakta maske taktım. Amerika'ya maskeler, eldivenler ve antibakteriyel ürünlerden oluşan bir çantayla gittim."







AJDA PEKKAN

“El sıkışmıyorum, öpüşmüyorum. Bunlara biraz ara verelim lütfen. Çok gezen biri değilim zaten. Evden stüdyoya ya da ablama gidiyorum. Ben daha önce dezenfekte ve ihtiyaç olan ürünleri temin etmiştim. Maske takamıyorum ama evde steril ortam var. Yanımda çalışanlar da toplu taşıma kullanmıyor ve eve gidip gelirken maske kullanıyorlar” diye konuştu.







BEHZAT UYGUR

“Tiyatro oyunlarımızı sahnelediğimiz bütün salonların dezenfekte işlemine başladık. Tüm salon işletmecilerinden aynı duyarlılığı bekliyoruz. Seyircilerimizi kapıda kolonyayla karşılayacağız”







FATMA GİRİK

“Zaten yürüyemediğim için evden çıkmıyorum ama yaşanan bu duruma da çok üzülüyorum."







KVANÇ TATLITUĞ



"Öpüşme, sarılma, tokalaşmaya ara verdik, yurt dışı seyahatlerini de bir süreliğine erteledik"

MUSTAFA CECELİ

"Havalimanlarında ve uçaklarda maske kullanıyorum, ellerimi gün içinde çok sık ve minimum 20 saniye sabunla yıkıyorum. Tuzlu suyla gargara yapıyorum ve dezenfektan mendiller kullanıyorum."







KENAN DOĞULU



"Beren'in doğum günü ve Sevgililer Günü kutlamasını birleştirdik. Bir haftalığına Londra’ya gittik. Yeni döndük, güzel geçti. Uçakta maske taktık, önlem aldık. Bundan sonraki seyahatleri askıya aldık”

ENİS ARIKAN

Enis Arıkan, kolonya dökerken çekilen videosunu “Ben evden çıkmam” mesajıyla Instagram’da paylaştı.





