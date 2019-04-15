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Ünlü isimlerden derbi paylaşımları (Fenerbahçe 1- Galatasaray 1)

Dün akşam oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi maçı öncesi ve sonrası ünlü isimler sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları...

  • 1

    Tansel Öngel

    "Dostluk"


  • 2

    Pelin Akil

    "Renkler ayrı, kalpler aynı... "


  • 3

    Uraz Kaygılaroğlu

    "Yılın en güzel günü semtimize gelmiştir"


  • 4

    Salih Bademci

    "İki ayrı tribündeyiz... Eee yani?!?! Hadi çok eğlenelim"


  • 5

    Alişan

    "Oğlum 10 kişiylede yenilmedik..Seneye maçtayız inşallah ailecek"
  • 6

    Yavuz Seçkin

    "Dostlar sağolsun yerimizi aldık"


  • 7

    Murat Şeker

    "Düştük yine yollarına"


  • 8

    Erhan Ufak

    "Bu günün anısına"


  • 9

    Yavuz Bingöl


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