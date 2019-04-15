Ünlü isimlerden derbi paylaşımları (Fenerbahçe 1- Galatasaray 1)

Dün akşam oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi maçı öncesi ve sonrası ünlü isimler sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları...
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Tansel Öngel
"Dostluk"
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Pelin Akil
"Renkler ayrı, kalpler aynı... "
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Uraz Kaygılaroğlu
"Yılın en güzel günü semtimize gelmiştir"
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Salih Bademci
"İki ayrı tribündeyiz... Eee yani?!?! Hadi çok eğlenelim"
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Alişan
"Oğlum 10 kişiylede yenilmedik..Seneye maçtayız inşallah ailecek"
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Yavuz Seçkin
"Dostlar sağolsun yerimizi aldık"
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Murat Şeker
"Düştük yine yollarına"
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Erhan Ufak
"Bu günün anısına"
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Yavuz Bingöl