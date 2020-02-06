Ünlü isimlerden destek ve üzüntü mesajları (Van'da çığ felaketi, İstanbul'da uçak)

HÜLYA KOÇYİĞİT
"Kapkara bir gün bugün.
Önce Van’da canlarımızı kaybettiğimiz büyük bir acı, sonra da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası... Çığ felaketinde hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; Van’daki ve İstanbul’daki yaralı tüm vatandaşlarımıza da acil şifa diliyorum."
FETTAH CAN
"Van'da yaşanan çığ faciasında şehit olan askerlerimize, itfaiye erlerimize, korucularımıza, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum..."
CELİL NALÇAKAN
"Başımız sağ olsun"
AHMET ÜMİT
ÖYKÜ SERTER
"Van’da meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. 38can...ve şu an yağış nedeniyle durdurulan kurtarma çalışmaları:( Umarım daha fazla can kaybımız olmaz. Allah yardımcıları olsun"