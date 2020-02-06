Ünlü isimlerden destek ve üzüntü mesajları (Van'da çığ felaketi, İstanbul'da uçak)

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 33 kişi yaşamını yitirdi. Bu acı olay sonrası Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan ölümlerin ardından ünlü isimler sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini paylaştı. İşte o mesajlar...

TÜRKAN ŞORAY

"Bir acı haber daha... Van Saklıbahçe’de çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum.
Allah ülkemizi başka felaketlerden korusun, inşallah yaşadığımız bu acılar son olur...
Ayrıca ; Bugün Sabiha Gökçen Havaalanında uçak kazasını yaşayan yolculara geçmiş olsun diyorum acil şifalar diliyorum"


CÜNEYT ARKIN

"Van’ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.
Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar inşallah.
Yüreğimiz yandı."


HÜLYA KOÇYİĞİT

"Kapkara bir gün bugün.
Önce Van’da canlarımızı kaybettiğimiz büyük bir acı, sonra da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası... Çığ felaketinde hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; Van’daki ve İstanbul’daki yaralı tüm vatandaşlarımıza da acil şifa diliyorum."


FETTAH CAN

"Van'da yaşanan çığ faciasında şehit olan askerlerimize, itfaiye erlerimize, korucularımıza, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum..."


CELİL NALÇAKAN

"Başımız sağ olsun"


OKTAY KAYNARCA

"Üst üste yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza şehitlerimize Allahtan rahmet yaralılara şifalar diliyorum..."


AHMET ÜMİT

GÖKHAN TEPE

"Van Mekanları cennet olsun. Başımız sağolsun..."


BÜLENT SERTTAŞ

"Ölenlere rahmet yakınlarına bitmez tükenmez sabırlar diliyorum yaralılara da acil şifalar diliyorum Rabbim hepimizi korusun."


APOLAS LERMİ

"Van Bahçesaray’da yaşanan
çığ felaketinde ve
kurtarma çalışmalarında
yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine
sabırlar diliyorum..
Umarız can kaybı artmaz.."



NUR YERLİTAŞ


TANEM SİVAR

"Aklımızdan ve kalbimizden cıkmayacak bir kare daha yaşattı bize 2020 ... Basınız sagolsun #van gecmiş olsun #van sizi seviyor dua edıyoruz"


ÖYKÜ SERTER

"Van’da meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. 38can...ve şu an yağış nedeniyle durdurulan kurtarma çalışmaları:( Umarım daha fazla can kaybımız olmaz. Allah yardımcıları olsun"


PINAR ALTUĞ ATACAN


ZERRİN ÖZER

"Allahım sen yardım et Yarabbim! Canım Allahım!"
İBRAHİM TATLISES

"Çığ altında kalan ve hayatını kaybedenlere Rahmet yakınlarına ALLAH’tan sağlık ve sabır ihsan eyle ALLAH’ım..."


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