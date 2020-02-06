Ünlü isimlerden destek ve üzüntü mesajları (Van'da çığ felaketi, İstanbul'da uçak)

TÜRKAN ŞORAY



"Bir acı haber daha... Van Saklıbahçe’de çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Allah ülkemizi başka felaketlerden korusun, inşallah yaşadığımız bu acılar son olur...

Ayrıca ; Bugün Sabiha Gökçen Havaalanında uçak kazasını yaşayan yolculara geçmiş olsun diyorum acil şifalar diliyorum"





