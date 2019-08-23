NTV

Ünlü isimlerden Emine Bulut tepkisi

Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38) ,ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüde Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile o an yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Olayla ilgili futbol kulüpleri, siyasiler ve ünlü isimlerden konuyla ilgili tepki yağdı. Ünlü isimler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. İşte ünlülerden Emine Bulut paylaşımları...

  • 1

    Celil Nalçakan


  • 2

    Özlem Ada Şahin

  • 3

    Reynmen

  • 4

    İbrahim Büyükak

  • 5

    Pınar Altuğ Atacan




  • 6

    Demet Akalın

  • 7

    Hadise


  • 8

    Danla Bilic



  • 9

    Hazal Kaya


  • 10

    Berkay Şahin


  • 11

    Zara
  • 12

    Yonca Evcimik
  • 13

    Cenk Eren


  • 14

    Ebru Destan


  • 15

    Mert Fırat



  • 16

    Haluk Levent


NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin