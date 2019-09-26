Ünlü isimlerden Erzurum'a tarihi gezi (Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz)

3

Türkiye'nin tanıtımına fayda olması için projeyi başlattıklarını belirten Pervin Ersoy, "Biz, Türkiye'nin tanıtımına bir parça faydamız, katkımız olsun diye iç turizmi canlandırmak için daha doğrusu farkındalık yaratmak için başlattığımız 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Bayburt'a yapacağımız ziyaret öncesi Erzurum'u geziyoruz. Kongrenin yapıldığı binayı gezdik. Erzurum gerçekten ülkemizin en gözde şehirlerinden. Tüm detaylarıyla gezmek lazım. Şurada yarım saat geçirmek bizi inanılmaz etkiledi, Anlatılanları dinlemek, tarihi anları yaşamak insanları etkiliyor. Erzurum'da bunun gibi gezilmesi gereken yerler yine var. Tüm dokusuyla kültürel zenginlikleriyle Erzurum bambaşka bir yer" diye konuştu.





