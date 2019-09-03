Ünlü isimlerden eylül paylaşımları
Eylül geldi yani sonbahar kapıda ancak sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimleri yaz paylaşımlarına devam ediyor. İşte eylülde içi hala yaz olan ünlüler...
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1Asli Enver
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Ceyda Düvenci:
İçim hala yaz... ama aylardan eylül, yani sonbahar... kafam karmakarışık, tıpkı tatilden dönen valizin içi gibiyim...
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3Simge Sağın
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Özge Özpirinçci: Hoşgeldin Eylül
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5Oğuzhan Koç: Güneş battı yine, kollarımda bir boşluk kaldı.
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6Nil Keser
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7Loris Karius
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8Burcu Kara
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9Can Yılmaz
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10Seda Güven
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11Yasemin Kay Allen
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12Ata Demirer
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13Müge Boz
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14Rıza Kocaoğlu
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15Birce Akalay
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16Ozan Güven: Merhabalar ben sonbaharcıyım..