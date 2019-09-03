NTV

Ünlü isimlerden eylül paylaşımları

Eylül geldi yani sonbahar kapıda ancak sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimleri yaz paylaşımlarına devam ediyor. İşte eylülde içi hala yaz olan ünlüler...

  • 1

    Asli Enver
  • 2

    Ceyda Düvenci:

    İçim hala yaz... ama aylardan eylül, yani sonbahar... kafam karmakarışık, tıpkı tatilden dönen valizin içi gibiyim... 

  • 3

    Simge Sağın
  • 4

    Özge Özpirinçci: Hoşgeldin Eylül

  • 5

    Oğuzhan Koç: Güneş battı yine, kollarımda bir boşluk kaldı.
  • 6

    Nil Keser
  • 7

    Loris Karius
  • 8

    Burcu Kara
  • 9

    Can Yılmaz
  • 10

    Seda Güven
  • 11

    Yasemin Kay Allen
  • 12

    Ata Demirer
  • 13

    Müge Boz
  • 14

    Rıza Kocaoğlu
  • 15

    Birce Akalay
  • 16

    Ozan Güven: Merhabalar ben sonbaharcıyım..
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin