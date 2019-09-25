Ünlü isimlerden Greta Thunberg'e destek
New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözleriyle damga vuran 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e ünlü isimlerden destek geldi. Ünlü isimler Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri’ni kazananlar arasında olan Greta Thunberg'in videosunu paylaştı.
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Nil Karaibrahimgil:
Ve bir çocuk mikrofondan bağırmak zorunda kaldı uyanalım diye.
16 yasındaki iklim aktivisti: Benim çocukluğumu çaldınız (Tıkla izle)
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Demet Evgar: "
Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Ama genç insanlar artık bu ihanetin farkına varıyor. Bütün gelecek nesillerin gözleri üstünüzde! Ve diyorum ki, bizi hayal kırıklığına uğratmayı seçerseniz, sizi asla affetmeyeceğiz. Bunun yanınıza kar kalmasına izin vermeyeceğiz. Tam burada, tam şu an bu çizgiyi çekiyoruz. Dünya uyanıyor. Değişim geliyor, hoşunuza gitse de gitmese de. “ Greta Thunberg’in Birlesmis Milletler genel kurulundaki konusmasindan...
16 yasındaki iklim aktivisti: Benim çocukluğumu çaldınız (Tıkla izle)
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Selen Görgüzel Alkan
16 yasındaki iklim aktivisti: Benim çocukluğumu çaldınız (Tıkla izle)
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Gupse Özay:
Küresel iklim değişikliği: Çok insan, çok fosil yakıt, çok bina, az orman, çok tüketim, çok endüstri, çok kimyasal, az tarım, çok parfüm, çok egzoz, çok plastik, az geri dönüştürülebilirlik, çok yangın, çok çocuk, az eğitim, çok mutsuz yeni nesil.
16 yasındaki iklim aktivisti: Benim çocukluğumu çaldınız (Tıkla izle)
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Gonca Vuslateri:
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16 yasındaki iklim aktivisti: Benim çocukluğumu çaldınız (Tıkla izle)