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Ünlü isimlerden Greta Thunberg'e destek

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözleriyle damga vuran 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e ünlü isimlerden destek geldi. Ünlü isimler Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri’ni kazananlar arasında olan Greta Thunberg'in videosunu paylaştı.

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