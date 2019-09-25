Ünlü isimlerden Greta Thunberg'e destek

Demet Evgar: "

Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Ama genç insanlar artık bu ihanetin farkına varıyor. Bütün gelecek nesillerin gözleri üstünüzde! Ve diyorum ki, bizi hayal kırıklığına uğratmayı seçerseniz, sizi asla affetmeyeceğiz. Bunun yanınıza kar kalmasına izin vermeyeceğiz. Tam burada, tam şu an bu çizgiyi çekiyoruz. Dünya uyanıyor. Değişim geliyor, hoşunuza gitse de gitmese de. “ Greta Thunberg’in Birlesmis Milletler genel kurulundaki konusmasindan...

16 yasındaki iklim aktivisti: Benim çocukluğumu çaldınız (Tıkla izle)