Ünlü isimlerden Haluk Bilginer'e tebrik ve destek (Uluslararası Emmy Ödülleri adayı)
puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer'e ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları geldi.
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Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı Puhutv’nin sevilen dizisi Şahsiyet'te; Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimlerle kamera karşısına geçen Haluk Bilginer, Agah Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri için aday gösterildi.
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21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday oldu.
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3Ünlü isimler usta sanatçıyı sosyal medyadan tebrik ette ve destek verdi:
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4Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar önce 'En iyi dizi' ve 'En iyi oyuncu' diye yazmıştım. Bana gülenler online mı? Haluk Bilginer ve Onur Saylak..." ifadelerini kullandı.
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5Dizinin yönetmeni Onur Saylak, duygularını, "Becereceğim ben bu işi... Agâh, Uluslararası Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu adayı... Haluk Bilginer... Şahsiyet... Tebrikler" şeklinde dile getirdi.
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Şahsiyet'te Haluk Bilginer'in canlandırdırdığı Agah Beyoğlu karakterinin kızı Zuhal'a hayat veren Şebnem Bozoklu Twitter'dan "Muhteşem haber!" dedi.