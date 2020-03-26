Ünlü isimlerden Hayat Eve Sığar kampanyasına destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından Hayat Eve Sığar kampanyası başlattı. Bakan Koca bu kampanyaya katılan ünlü isimleri de paylaşarak teşekkür etti.

Abone ol Paylaş







26.03.2020 - 10:19

Daha önce 14 gün kuralı ve evde kalınması için sosyal medyadan duyurular yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak Hayat Eve Sığar kampanyası başlattı.







Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin evde bulundukları sırada çektirdikleri fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer verdi. Koca, "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Hayat Eve Sığar diyor. Kampanyamıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.







Kampanyayı destekleyen Fazıl Say'ın da fotoğrafını aynı etiketle paylaşan Koca, Say'a teşekkür ederek, Dünya çapındaki bestecimiz Fazıl Say, "Hayat Eve Sığar diyor. Kampanyamıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyorum. Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir" mesajı verdi.







Bakan Koca, Usta sanatçı Mazhar Alanson için ise, "Mazhar Alanson, Hayat Eve Sığar dedi ve kampanyamıza katıldı. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.