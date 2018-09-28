Ünlü isimlerden 'Herkes Duysun' kampanyası

Ünlü isimler, hayvanların sesini duyurabilmek için ‘Herkes Duysun’ projesine katıldı. Birçok ünlü ismin objektiflere poz verdiği kampanyada Ferman Akgül de şarkı söyledi.
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Aslı Tandoğan, Ayça Varlıer, Özge Özder, Ahmet Mümtaz Taylan, Begüm Birgören, Burak Deniz, İpek Karapınar ile Melis Birkan, İstanbul Cevahir’in gerçekleştirdiği ve hayvan haklarına dikkat çekmek istenen ‘Herkes Duysun’ projesine destek verdi.
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Mehmet Turgut, sanatçıların yüzlerine hayvanların görüntülerini yansıtarak özel video ve fotoğraf çekimi yaptı.
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Doğan Duru’nun özel bestelediği ve müziğini yaptığı ‘Herkes Duysun’ şarkısını, Ferman Akgül seslendirdi.
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Bugün başlayacak ve 7 Ekim’e kadar İstanbul Cevahir’de yer alacak Hayvan Hakları Çocuk Atölyesi’ne gelecek minikler, Özge Özder ve Ayça Varlıer’den hikaye de dinleyecek.