Ünlü isimlerden İsrail ve ABD'ye tepki. "Trump'ı görevden alın"
02.03.2026 10:40
NTV - Haber Merkezi
Dünyaca ünlü isimler ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına tepki gösterirken İspanya'nın Goya sinema ödüllerine Filistin'e destek mesajları damga vurdu.
Hollywood yıldızları ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı operasyonlarla ilgili Donald Trump yönetimini eleştiren paylaşımlar yaptı.
Filistin konusundaki duyarlılığıyla da bilinen ünlü aktör Mark Ruffalo, Trump'ın İran'la baş müzakerecilerinden biri olan damadı Jared Kushner hakkında bir makale paylaştı. Ruffalo Trump'ın damadı için "Savaşa girmemizi sağlamak için gönderildi." dedi.
"TRUMP HER ZAMAN YALAN SÖYLÜYOR"
Amerikalı komedyen Rosie O'Donnell, Trump'ın hava saldırısı emri verme kararının kendi seçim vaatlerine aykırı olduğunu ve her zaman yalan söylediğini yazdı..
Korku romanı yazarı Stephen King ABD başkanına ithafen "Onu görevden alın." derken aktör John Cusack, bu savaşın Epstein olayını dağıtmak için çıkarıldığını söyledi.
İSPANYA'DA SESLER FİLİSTİN İÇİN YÜKSELDİ
İspanya'nın en önemli sinema ödülleri olan Goya'nın galasında, Filistin'deki "soykırımı durdurun" çağrısında bulunuldu.
ABD'yi Gazze konusundaki tutumu nedeniyle eleştirdiği için Hollywood'dan afaroz edilen Oscar'lı oyuncu Susan Sarandon, İspanya'yı Filistin konusundaki duyarlılığı için tebrik etti.
Gala gecesine katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "uluslararası hukukun ihlali" olarak tanımladı.