Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Ünlü isimlerden İsrail ve ABD'ye tepki. "Trump'ı görevden alın"

02.03.2026 10:40

NTV - Haber Merkezi

Dünyaca ünlü isimler ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına tepki gösterirken İspanya'nın Goya sinema ödüllerine Filistin'e destek mesajları damga vurdu.

Ünlü isimlerden İsrail ve ABD'ye tepki. "Trump'ı görevden alın"
NTV

Hollywood yıldızları ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı operasyonlarla ilgili Donald Trump yönetimini eleştiren paylaşımlar yaptı.

Ünlü isimlerden İsrail ve ABD'ye tepki. "Trump'ı görevden alın" 1
Anadolu Ajansı

Filistin konusundaki duyarlılığıyla da bilinen ünlü aktör Mark Ruffalo, Trump'ın İran'la baş müzakerecilerinden biri olan damadı Jared Kushner hakkında bir makale paylaştı. Ruffalo Trump'ın damadı için "Savaşa girmemizi sağlamak için gönderildi." dedi.

"TRUMP HER ZAMAN YALAN SÖYLÜYOR" 2
AFP

"TRUMP HER ZAMAN YALAN SÖYLÜYOR"

Amerikalı komedyen Rosie O'Donnell, Trump'ın hava saldırısı emri verme kararının kendi seçim vaatlerine aykırı olduğunu ve her zaman yalan söylediğini yazdı..

Ünlü isimlerden İsrail ve ABD'ye tepki. "Trump'ı görevden alın" 3
NTV

Korku romanı yazarı Stephen King ABD başkanına ithafen "Onu görevden alın." derken aktör John Cusack, bu savaşın Epstein olayını dağıtmak için çıkarıldığını söyledi.

İSPANYA'DA SESLER FİLİSTİN İÇİN YÜKSELDİ 4
AFP

İSPANYA'DA SESLER FİLİSTİN İÇİN YÜKSELDİ

İspanya'nın en önemli sinema ödülleri olan Goya'nın galasında, Filistin'deki "soykırımı durdurun" çağrısında bulunuldu.

Ünlü isimlerden İsrail ve ABD'ye tepki. "Trump'ı görevden alın" 5
AFP

ABD'yi Gazze konusundaki tutumu nedeniyle eleştirdiği için Hollywood'dan afaroz edilen Oscar'lı oyuncu Susan Sarandon, İspanya'yı Filistin konusundaki duyarlılığı için tebrik etti.

 

Gala gecesine katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "uluslararası hukukun ihlali" olarak tanımladı.