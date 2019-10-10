Ünlü isimlerden Mehmetçik'e destek mesajları
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı başladı. Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından Mehmetçik'e destek mesajları paylaştı...
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1Oktay Kaynarca:
"Gazanız mübarek olsun kardeşlerim, Allah ayağınıza taş değdirmesin"
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3Pinar Altuğ Atacan:
"Kalbimiz ve Dualarimiz Mehmetcigimizle, Allah yardimciniz olsun"
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Gülben Ergen:
"Tüm gücümle, sonsuz dualarımla"
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Tuğba Coşkun:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Barış Pınarı Harekatı başlamıştır. Alpaslan'ın torunları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri. Ayağınıza taş değmesin.."
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6Mustafa Sandal:
"Son sözü her daim şanlı Türk ordusu söyler"
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Hande Yener:
"Allah,Kahraman Türk Askerimizi Korusun. Vatanımız size emanet..."
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İbrahim Tatlıses
"Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı’nda, ALLAH Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin yar ve yardımcısı olsun, ALLAH Mehmetçiğimizi korusun..."
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9Hadise
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Yonca Evcimik:
"Allah Ordumuzun yanında olsun. Keşke hiç olmasaydı bu savaşlar"
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11Nilüfer:
Allah Mehmetçiğimizi korusun