Ünlü isimlerden Mehmetçik'e destek mesajları (Barış Pınarı Harekatı)
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından Mehmetçik'e destek mesajları paylaştı...
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Türkan Şoray:
Kahraman mehmetçiklerimiz kalplerimiz ve dualarımız sizlerle
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2Gizem Karaca
Gittiğiniz Gibi Sağ Salim Geri Dönün. Allah Hepinizin Yardımcısı Olsun
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Zerrin Özer
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4Funda Arar:
Hepsi ana kuzusu. Allah tırnağınıza taş değdirmesin.
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5Sibel Can: Kalbimiz ve dualarımız şanlı Türk ordumuzla birlikte, Allah yar ve yardımcınız olsun!
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6Murat Boz:
"Aralık ayında yapılması planlanan Antalya konser gelirimizin tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum. Türkiye Mehmetçik’e, Mehmetçik Türk Milletine emanettir."
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7Nilüfer:
Allah Mehmetçiğimizi korusun
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8Vildan Atasever:
Allah yar ve yardımcınız olsun , Kahraman Mehmetçigimiz ! Dualarımız sizinle
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Mehmet Ali Erbil
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10Oktay Kaynarca:
"Gazanız mübarek olsun kardeşlerim, Allah ayağınıza taş değdirmesin"
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12Pinar Altuğ Atacan:
"Kalbimiz ve Dualarimiz Mehmetcigimizle, Allah yardimciniz olsun"
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Gülben Ergen:
"Tüm gücümle, sonsuz dualarımla"
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Tuğba Coşkun:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Barış Pınarı Harekatı başlamıştır. Alpaslan'ın torunları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri. Ayağınıza taş değmesin.."
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15Mustafa Sandal:
"Son sözü her daim şanlı Türk ordusu söyler"
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Hande Yener:
"Allah,Kahraman Türk Askerimizi Korusun. Vatanımız size emanet..."
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İbrahim Tatlıses
"Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı’nda, ALLAH Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin yar ve yardımcısı olsun, ALLAH Mehmetçiğimizi korusun..."
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18Hadise
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Yonca Evcimik:
"Allah Ordumuzun yanında olsun. Keşke hiç olmasaydı bu savaşlar"
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21Demet Akalın
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22Ayla Çelik
Tüm dualarımız sizinle
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23Sıla
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Hande Yener:
"Allah,Kahraman Türk Askerimizi Korusun. Vatanımız size emanet"