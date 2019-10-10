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Ünlü isimlerden Mehmetçik'e destek mesajları (Barış Pınarı Harekatı)

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından Mehmetçik'e destek mesajları paylaştı...

  • 1

    Türkan Şoray:

    Kahraman mehmetçiklerimiz kalplerimiz ve dualarımız sizlerle

  • 2

    Gizem Karaca
    Gittiğiniz Gibi Sağ Salim Geri Dönün. Allah Hepinizin Yardımcısı Olsun
  • 3



    Zerrin Özer
  • 4

    Funda Arar: 
    Hepsi ana kuzusu. Allah tırnağınıza taş değdirmesin.


  • 5

    Sibel Can: Kalbimiz ve dualarımız şanlı Türk ordumuzla birlikte, Allah yar ve yardımcınız olsun!
  • 6

    Murat Boz:
    "Aralık ayında yapılması planlanan Antalya konser gelirimizin tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum. Türkiye Mehmetçik’e, Mehmetçik Türk Milletine emanettir."
  • 7

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    Nilüfer: 
    Allah Mehmetçiğimizi korusun
  • 8

    Vildan Atasever:
    Allah yar ve yardımcınız olsun , Kahraman Mehmetçigimiz ! Dualarımız sizinle



  • 9



    Mehmet Ali Erbil
  • 10

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    Oktay Kaynarca: 
    "Gazanız mübarek olsun kardeşlerim, Allah ayağınıza taş değdirmesin"
  • 11

    Instagram'da ünlüler, Ünlülerden Mehmetçik'e destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı destek mesajları, ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları, TSK
  • 12

    Instagram'da ünlüler, Ünlülerden Mehmetçik'e destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı destek mesajları, ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları, TSK
    Pinar Altuğ Atacan:

    "Kalbimiz ve Dualarimiz Mehmetcigimizle, Allah yardimciniz olsun"
  • 13

    Instagram'da ünlüler, Ünlülerden Mehmetçik'e destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı destek mesajları, ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları, TSK

    Gülben Ergen:

    "Tüm gücümle, sonsuz dualarımla"

  • 14

    Instagram'da ünlüler, Ünlülerden Mehmetçik'e destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı destek mesajları, ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları, TSK

    Tuğba Coşkun:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Barış Pınarı Harekatı başlamıştır. Alpaslan'ın torunları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri. Ayağınıza taş değmesin.."

  • 15

    Instagram'da ünlüler, Ünlülerden Mehmetçik'e destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı destek mesajları, ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları, TSK
    Mustafa Sandal:
    "Son sözü her daim şanlı Türk ordusu söyler"



  • 16

    Instagram'da ünlüler, Ünlülerden Mehmetçik'e destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı destek mesajları, ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları, TSK

    Hande Yener:

    "Allah,Kahraman Türk Askerimizi Korusun. Vatanımız size emanet..."


  • 17

    Instagram'da ünlüler, Ünlülerden Mehmetçik'e destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı destek mesajları, ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları, TSK

    İbrahim Tatlıses

    "Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı’nda, ALLAH Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin yar ve yardımcısı olsun, ALLAH Mehmetçiğimizi korusun..."


  • 18

    Instagram'da ünlüler, Ünlülerden Mehmetçik'e destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı destek mesajları, ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları, TSK
    Hadise
  • 19

    Instagram'da ünlüler, Ünlülerden Mehmetçik'e destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı destek mesajları, ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları, TSK

    Yonca Evcimik:

    "Allah Ordumuzun yanında olsun. Keşke hiç olmasaydı bu savaşlar"

  • 20

  • 21

    Demet Akalın
  • 22

    Ayla Çelik
    Tüm dualarımız sizinle
  • 23

    Sıla
  • 24

    Hande Yener:

    "Allah,Kahraman Türk Askerimizi Korusun. Vatanımız size emanet"


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