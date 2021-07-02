Ünlü isimlerden mektup: Somut adımlar atılmalı

Dünyaca ünlü isimlerin de aralarında olduğu 200 kadın, sosyal medya platformlarında kadınları hedef alan taciz ve hakaretlere karşı somut adım atılması talebiyle bir açık mektup yazdı. İngiliz oyuncular Thandie Newton ile Emma Watson'ın da imzaladığı mektupta, "Sosyal medyadaki tacize karşı somut adımlar atılmalı" denildi.

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02.07.2021 - 07:17

Eski Avustralya Başbakanı Julia Gillard, ABD'li eski tenis oyuncusu Billie Jean King ve İngiliz oyuncular Thandie Newton

ile Emma Watson'ın da imzaladığı mektup, Birleşmiş Milletler (BM) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda yayınlandı.







2010-2013 arasında Avustralya Başbakanı olarak görev yapan Gillard, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Başbakanlık dönemimde, toplum önündeki diğer kadınlar gibi, düzenli olarak cinsiyetçi ve çirkin sosyal medya gönderileri alıyordum. Bunlara pornografik karikatürler de dahil" dedi.







Gillard, kadınların bu tarz tacizlerle hala yüzleşiyor olmasının kendisini kızdırdığını ve bıktırdığını söyledi.







Kadınların imzaladığı açık mektup Facebook, Google, TikTok ve Twitter gibi çevrimiçi platformların yönetimlerine iletildi ve bu platformlarda kadınların güvenliğine acilen öncelik verilmesi talep edildi.







"İnternet 21. yüzyılın kent meydanı gibi. Tartışmalar orada yapılıyor, topluluklar orada inşa ediliyor, ürünler orada satılıyor, itibar orada elde ediliyor" denilen mektupta "Çevrimiçi tacizin geldiği nokta, birçok kadın için bu dijital kent meydanının güvenli olmaması demek. Bu durum cinsiyet eşitliğinde ilerlemeyi tehlikeye sokuyor" denildi.

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