Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Gazoz, okçulukta ilk olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti. Tüm Türkiye'yi sevince boğan Gazoz'a ünlü isimlerden de tebrik mesajları geldi.

31.07.2021 - 13:21 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 14:50

Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 1
BEHZAT UYGUR

Bize bu kötü günlerde öyle bir nefes oldun ki…teşekkürler altın adam…
Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 2
TARKAN
Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 3
ARAS BULUT İYNEMLİ
Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 4
HADİSE

Tokyo 2020'de ilk altın madalyamızı kazanan Mete Gazoz'u tebrik ediyorum! Gurur duyuyoruz.


Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 5
DEMET AKALIN

Dünyanın 1 numarasını mağlup etti, adını dünyadaki en iyi dört okçu arasına yazdırdı.
Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 6
BURCU BİRİCİK
Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 7
ÇAĞLA ŞIKEL

Yürekten tebrikler.


Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 8
ZİYNET SALİ
Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 9
FETTAH CAN

Şampiyon Mete Gazoz. Helal Olsun.


Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 10
HALUK LEVENT


Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun - 11
CEYDA DÜVENCİ

İlk şampiyon Mete Gazoz.


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