Ünlü isimlerden Mete Gazoz'a tebrik mesajları: Kötü günlerde nefes oldun
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Gazoz, okçulukta ilk olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti. Tüm Türkiye'yi sevince boğan Gazoz'a ünlü isimlerden de tebrik mesajları geldi.
Abone ol
Paylaş
31.07.2021 - 13:21| Son Güncelleme : 31.07.2021 - 14:50
BEHZAT UYGUR
Bize bu kötü günlerde öyle bir nefes oldun ki…teşekkürler altın adam…
TARKAN
ARAS BULUT İYNEMLİ
HADİSE
Tokyo 2020'de ilk altın madalyamızı kazanan Mete Gazoz'u tebrik ediyorum! Gurur duyuyoruz.
DEMET AKALIN
Dünyanın 1 numarasını mağlup etti, adını dünyadaki en iyi dört okçu arasına yazdırdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.