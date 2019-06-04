Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimleri sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajları yayınladı. İşte öne çıkan paylaşımlardan bazınları...
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1
Sıla Gençoğlu
İyi bayramlaaaaaarrrrr
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2
Cenk Tosun:
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramımız kutlu olsun!
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3
Burcu Esmersoy Suyabatmaz
Günaydın! çok çok çok mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle güzel mutlu kahkaha dolu günleriniz
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4
Ata Demirer:
İyi bayramlar
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5
Aslıhan Doğan Turan:
İyi Bayramlar
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6
Özge Ulusoy:
Herkese sevdikleriyle mutlu huzurlu bol kahkahalı bayramlar dilerim
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7Fazıl Say: Tüm sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim
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8
Yağmur Sarıoğlu:
İyi bayramlar
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9Bayramlık. Ömürlük
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10İbrahim Tatlıses
DoğrulanmışSevginin, dostluğun, kardeşliğin olacağı mutlu, huzurlu bir bayram dilerim. Tüm Müslüman Alemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım, nice bayramlara kavuşalım İNŞALLAH
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11
Arda Turan:
Ramazan bayramınız mübarek olsun...
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12
Türkan Şoray:
Ramazan Bayramını kutluyor, herkesi sevgiyle kucaklıyorum
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13
Çağla Şıkel
Çookk ama çookk muylu bayramlar
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14
Tuba Özay
Her günü bayram coşkusunda yaşayabilmek umuduyla ... Toplumsal barışın , huzurun , kardeşliğin ve üretimin olduğu bir Türkiye diliyorum. Unutulmasın ki toplumsal huzur bireysel mutlulukları getirir ..! Sevdiklerinizin, yaşamanın, size değer verenlerin ve sağlığınızın kıymetini bilin .. ! Bayramınız kutlu olsun