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Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimleri sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajları yayınladı. İşte öne çıkan paylaşımlardan bazınları...

  • 1

    Sıla Gençoğlu

    İyi bayramlaaaaaarrrrr

  • 2

    Cenk Tosun:

    Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramımız kutlu olsun!

  • 3

    Burcu Esmersoy Suyabatmaz

    Günaydın! çok çok çok mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle güzel mutlu kahkaha dolu günleriniz 

  • 4

    Ata Demirer:

    İyi bayramlar

  • 5

    Aslıhan Doğan Turan:

    İyi Bayramlar

  • 6

    Özge Ulusoy:

    Herkese sevdikleriyle mutlu huzurlu bol kahkahalı bayramlar dilerim

  • 7

    Fazıl Say: Tüm sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim
  • 8

    Yağmur Sarıoğlu:

    İyi bayramlar

  • 9

    Bayramlık. Ömürlük
  • 10

    İbrahim Tatlıses
    DoğrulanmışSevginin, dostluğun, kardeşliğin olacağı mutlu, huzurlu bir bayram dilerim. Tüm Müslüman Alemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım, nice bayramlara kavuşalım İNŞALLAH
  • 11

    Arda Turan:

    Ramazan bayramınız mübarek olsun...

  • 12

    Türkan Şoray:

    Ramazan Bayramını kutluyor, herkesi sevgiyle kucaklıyorum

  • 13

    Çağla Şıkel

    Çookk ama çookk muylu bayramlar

  • 14

    Tuba Özay

    Her günü bayram coşkusunda yaşayabilmek umuduyla ... Toplumsal barışın , huzurun , kardeşliğin ve üretimin olduğu bir Türkiye diliyorum. Unutulmasın ki toplumsal huzur bireysel mutlulukları getirir ..! Sevdiklerinizin, yaşamanın, size değer verenlerin ve sağlığınızın kıymetini bilin .. ! Bayramınız kutlu olsun

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