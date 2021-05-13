Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları
Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte sosyal medyada Ramazan Bayramı mesajları...
Gülse Birsel
Gülümseyin. Güzel bir bayram olsun. Olduğu kadar. Bundan sonraki bütün bayramlar bundan bin kat iyi olsun. Tatlıya ve kötümserliğe abanmayın.
Cem Yılmaz
Tüm sevdiklerinizle mutlu,saglıklı bayramlar dilerim
Tarkan
İyi bayramlar canlarımmm
Gonca Vuslateri
İyi bayramlar bakışları gözlüklerden yükselsin inşallah..
Cüneyt Arkın
Maske ve mesafenin olmadığı, sevdiklerimize doyasıya sarılabileceğimiz nice mutlu bayramlar dilerim. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun
Uraz Kaygılaroğlu
Bayraming.
Burcu Esmersoy
Benim içimi ısıtan gülümseten mutlu eden birkaç fotoğrafla bayram kutlamak istedim bu kez. Mutlu bayramlar olsun, sevdiklerimizle en kısa zamanda sıkı sıkı sarılabilmek , bayramları hep birlikte doya doya kutlayabilmek dileğiyle
Fazıl Say
Sağlıkla ve mutlulukla nice bayramlara.
Özge Ulusoy
Bu sene erken davrandım.Bu karede tam Şeker Bayramı kılıklı olmamış mıyım? SAĞLIKLA HUZURLA MUTLULUKLA gönlünüzden geçen herşeyin sizin olduğu muhteşem bayramlar dilerim efenim
Ebru Şallı Akkuş
Melekler sizinle olsun.Mutlu, tatlı bayramlar olsunnn
Çağla Şıkel
Mutlu bayramlar!
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu
Bayramımız kutlu olsun
Nedim Saban
Umarım çok mutlu , sağlıklı ve de güzel bayramlarımız olur
Fahriye Evcen Özçivit
Mutlu Bayramlarr
Sinem Kobal
Mutlu bayramlar
Özlem Ada Şahin
Herkese iyi bayramlar.Mutlu, huzurlu, bereketli, sağlıklı, bol kahkahalı, neşe dolu bayramlarımız olsun. Kucak dolusu sevgiler
Gamze Erçel Yıldırım
Herkese Mutlu Bayramlar
Onur Büyüktopçu
Herkese iyi bayramlar. Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz son bayram olması dileğimle, sağlıkla, mutlulukla, keyifler. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden sevgiyle öperim
Nilüfer
Sevdiklerimizle sımsıkı kucaklaşabildiğimiz özgür,barış dolu bir dünyada sevinçle,sağlıkla,huzurla yaşayabileceğimiz mutlu bayramlara
Müge Boz
Bugüüün bayrammm
Sevdiklerimize daha özen gösterdiğimiz, ailemize uzaktan da olsa sıkı sıkı sarıldığımız, sevgi pıtırcıkları olduğumuz harika bir bayram diliyorum hepimizeee
Fulya Sever Kahveci
Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Bayram diliyoruz.
Ajda Pekkan
Sevdiklerimizden ayrı kaldığımız son bayram olması dileği ile ... Mutlu Bayramlar
Deniz Akkaya
Sevdiklerimiz ile musmutlu bayramlarımız olsun