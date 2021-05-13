Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte sosyal medyada Ramazan Bayramı mesajları...

13.05.2021 - 14:48

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 1

Gülse Birsel


Gülümseyin. Güzel bir bayram olsun. Olduğu kadar. Bundan sonraki bütün bayramlar bundan bin kat iyi olsun. Tatlıya ve kötümserliğe abanmayın.

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 2
Cem Yılmaz
Tüm sevdiklerinizle mutlu,saglıklı bayramlar dilerim

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 3
Tarkan
İyi bayramlar canlarımmm
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 4

Gonca Vuslateri


İyi bayramlar bakışları gözlüklerden yükselsin inşallah..

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 5
Cüneyt Arkın
Maske ve mesafenin olmadığı, sevdiklerimize doyasıya sarılabileceğimiz nice mutlu bayramlar dilerim. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 6
Uraz Kaygılaroğlu
Bayraming.
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 7
Burcu Esmersoy

Benim içimi ısıtan gülümseten mutlu eden birkaç fotoğrafla bayram kutlamak istedim bu kez. Mutlu bayramlar olsun, sevdiklerimizle en kısa zamanda sıkı sıkı sarılabilmek , bayramları hep birlikte doya doya kutlayabilmek dileğiyle

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 8

Fazıl Say

Sağlıkla ve mutlulukla nice bayramlara.

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 9
Özge Ulusoy

Bu sene erken davrandım.Bu karede tam Şeker Bayramı kılıklı olmamış mıyım? SAĞLIKLA HUZURLA MUTLULUKLA gönlünüzden geçen herşeyin sizin olduğu muhteşem bayramlar dilerim efenim
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 10
Ebru Şallı Akkuş
Melekler sizinle olsun.Mutlu, tatlı bayramlar olsunnn
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 11
Çağla Şıkel
Mutlu bayramlar!
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 12
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu
Bayramımız kutlu olsun


Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 13

Nedim Saban

Umarım çok mutlu , sağlıklı ve de güzel bayramlarımız olur

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 14
Fahriye Evcen Özçivit
Mutlu Bayramlarr
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 15

Sinem Kobal
Mutlu bayramlar

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 16
Özlem Ada Şahin
Herkese iyi bayramlar.Mutlu, huzurlu, bereketli, sağlıklı, bol kahkahalı, neşe dolu bayramlarımız olsun. Kucak dolusu sevgiler
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 17
Gamze Erçel Yıldırım
Herkese Mutlu Bayramlar

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 18
Onur Büyüktopçu

Herkese iyi bayramlar. Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz son bayram olması dileğimle, sağlıkla, mutlulukla, keyifler. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden sevgiyle öperim
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 19

Nilüfer


Sevdiklerimizle sımsıkı kucaklaşabildiğimiz özgür,barış dolu bir dünyada sevinçle,sağlıkla,huzurla yaşayabileceğimiz mutlu bayramlara

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 20
Müge Boz

Bugüüün bayrammm
Sevdiklerimize daha özen gösterdiğimiz, ailemize uzaktan da olsa sıkı sıkı sarıldığımız, sevgi pıtırcıkları olduğumuz harika bir bayram diliyorum hepimizeee
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 21

Fulya Sever Kahveci

Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Bayram diliyoruz.

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 22
Ajda Pekkan
Sevdiklerimizden ayrı kaldığımız son bayram olması dileği ile ... Mutlu Bayramlar


Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları - 23
Deniz Akkaya
Sevdiklerimiz ile musmutlu bayramlarımız olsun

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