Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları

09.03.2021 - 08:17
Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunu vefatı sonrası; sanatçı arkadaşları, dostları ve öğrencileri üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı...
Rasim Öztekin kavuğunu Şefket Çoruh'a devretti / Habera Detay- Tıkla Oku
Yılmaz Erdoğan
Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağbi’yi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun.
Demet Akbağ
Çok canım yanıyor... Ne çok sevinç, ne çok anı, ne çok hüzün... Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm...
Ata Demirer
Allah rahmet eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim
Nilüfer
Çok üzüldüm çok. Neden iyi güzel insanlar erken gidiyor? Türkiye’nin başı sağolsun. Hayatını sanata adamış bir usta. Ne büyük kayıp. Nurlar içinde uyusun.
Gül Sunal
Rasim Öztekin’in vefatını üzüntüyle duydum..
Beyefendi bir oyuncuyu daha kaybettik..Yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.
Gonca Vuslateri
Ah. Işık mı oldun Usta..
Türk Tiyatrosu’nun başı sağolsun..
Türkiye’nin başı sağolsun..
Ahmet Kural
Ah be abim, tonton abim, canım abim
Tülay Günal
üyük usta Rasim Öztekin'i kaybetmişiz...Çok üzgünüm. Ailesinin ,sevenlerinin başı sağolsun...Unutulmayacak.
Aysegül Aldinç
Türk tiyatrosunun, hepimizin başı sağolsun. Güzelim insanlar bir bir terk-i dünya ediyor.
İyi insanlar ne yazık ki tam da bu sebepten erken gidiyor. Kötüye bir şey olmuyor.
Çok üzüldüm. O koca bedenin içindeki hassas yüreği kimbilir nelere yenik düştü?
Nuur içinde, huzur içinde uyu canım insan..
Gülhan Tekin Elmas
Çok erkendi, çok üzgünüm. Başımız sağolsun. Allah sabır versin Pelinim. Yanındayız
Mustafa Sandal
Türk sinema ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden Rasim Öztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Büyük ustaya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun büyük sanat insanı, seni unutmayacağız.
Şebnem Bozoklu Atkaya
Çocukluğun bir parçasını, üniversitede izlediğim oyunları, İstiklal caddesini kaybetmek gibi...
Sizi izlemek o kadar güzeldi ki! Her şey için teşekkür ederiz. Huzurla uyuyun.
Zuhal Topal Saygıner
Ne yazacağımı bilmiyorum. O kadar çok anımız var ki. Geniş Aile’ de gülmekten çekim yapamadığımız, Yıldızların Altında Müzikali’nde sahnede krize girmelerimiz, Komedi Türk’ teki maceralarımız...Öyle güzel anlatır, öyle güzel güler, öyle güzel güldürürdün ki.. Ah Rasim abim çok erken oldu bu ayrılık!.Seni çok özleyeceğim...Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun
Ceyhun Yılmaz
Ah be ağabey