Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, hayata veda etti. Unutulmaz karakterleri canlandıran 62 yaşındaki duayen oyuncunun vefatı sonrası ünlü isim duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte sanat dünyasının Rasim Öztekin mesajlarından bazıları...

09.03.2021 - 08:17

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 1

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunu vefatı sonrası; sanatçı arkadaşları, dostları ve öğrencileri üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı... 

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Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 2

Yılmaz Erdoğan

Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağbi’yi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun.

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 3

Demet Akbağ


Çok canım yanıyor... Ne çok sevinç, ne çok anı, ne çok hüzün... Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm...

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 4

Ata Demirer

Allah rahmet eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 5

Nilüfer

Çok üzüldüm çok. Neden iyi güzel insanlar erken gidiyor? Türkiye’nin başı sağolsun. Hayatını sanata adamış bir usta. Ne büyük kayıp. Nurlar içinde uyusun.

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 6

Gül Sunal


Rasim Öztekin’in vefatını üzüntüyle duydum..
Beyefendi bir oyuncuyu daha kaybettik..Yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 7

Gonca Vuslateri


Ah. Işık mı oldun Usta..
Türk Tiyatrosu’nun başı sağolsun..
Türkiye’nin başı sağolsun..

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 8

Ahmet Kural


Ah be abim, tonton abim, canım abim

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 9

Tülay Günal


üyük usta Rasim Öztekin'i kaybetmişiz...Çok üzgünüm. Ailesinin ,sevenlerinin başı sağolsun...Unutulmayacak.

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 10

Aysegül Aldinç


Türk tiyatrosunun, hepimizin başı sağolsun. Güzelim insanlar bir bir terk-i dünya ediyor.
İyi insanlar ne yazık ki tam da bu sebepten erken gidiyor. Kötüye bir şey olmuyor.
Çok üzüldüm. O koca bedenin içindeki hassas yüreği kimbilir nelere yenik düştü?
Nuur içinde, huzur içinde uyu canım insan..

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 11
Bülent Parlak

Doğrulanmış
Rasim abim ...Canım abim... Başımız sağolsun...Pelin yanındayız canım

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 12
Fırat Tanış

Çok üzgünüm.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum.
Dünya.

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 13

Gülhan Tekin Elmas

Çok erkendi, çok üzgünüm. Başımız sağolsun. Allah sabır versin Pelinim. Yanındayız

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 14

Mustafa Sandal

Türk sinema ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden Rasim Öztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Büyük ustaya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun büyük sanat insanı, seni unutmayacağız.

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 15

Şebnem Bozoklu Atkaya


Çocukluğun bir parçasını, üniversitede izlediğim oyunları, İstiklal caddesini kaybetmek gibi...
Sizi izlemek o kadar güzeldi ki! Her şey için teşekkür ederiz. Huzurla uyuyun.

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 16
Işın Karaca

Sizi, kıymetli Rasim Öztekin'i tanımaktan onur duyduğum, birlikte çalıştığım için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum.Setteki çay sohbetlerimiz hiç unutulmayacak. Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun büyük usta. Çok özleneceksiniz. Başımız sağ olsun. Çok kıymetli bir ustamızı kaybettik...
Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 17
Mazhar Alanson

Allah rahmet eylesin yakinlarina sabir versin
Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 18
Derya Baykal
Ahhh Canım Rasim’ciğim. Ahhh güzel arkadaşım.Çok üzgünüm. Başımız sağolsu

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 19
Selçuk Yöntem
Sevgili Rasim ruhun mutlu olsun. Nur içinde yat. Tiyatro seni çok özleyecek.

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 20
Cüneyt Arkın
Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 21

Zuhal Topal Saygıner

Ne yazacağımı bilmiyorum. O kadar çok anımız var ki. Geniş Aile’ de gülmekten çekim yapamadığımız, Yıldızların Altında Müzikali’nde sahnede krize girmelerimiz, Komedi Türk’ teki maceralarımız...Öyle güzel anlatır, öyle güzel güler, öyle güzel güldürürdün ki.. Ah Rasim abim çok erken oldu bu ayrılık!.Seni çok özleyeceğim...Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları - 22

Ceyhun Yılmaz

Ah be ağabey

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