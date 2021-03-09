Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları

Zuhal Topal Saygıner

Ne yazacağımı bilmiyorum. O kadar çok anımız var ki. Geniş Aile’ de gülmekten çekim yapamadığımız, Yıldızların Altında Müzikali’nde sahnede krize girmelerimiz, Komedi Türk’ teki maceralarımız...Öyle güzel anlatır, öyle güzel güler, öyle güzel güldürürdün ki.. Ah Rasim abim çok erken oldu bu ayrılık!.Seni çok özleyeceğim...Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun