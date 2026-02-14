Ünlü isimlerden Sevgililer Günü'nde aşk dolu kareler. "Varlığınıza şükrediyorum"
14.02.2026 13:31
NTV - Haber Merkezi
Magazin dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları romantik karelerle kutladı.
14 Şubat Sevgililer Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor. Ünlüler de Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla sevdiklerine aşklarını ilan etti.
BEREN SAAT-KENAN DOĞULU
2014'te evlendiği oyuncu Beren Saat ile fotoğraflarını paylaşan Kenan Doğulu, paylaşımına şu sözleri not düştü:
“Yanımda olduğunda dünya çok daha renkli, daha anlamlı. İyi ki kalbimdesin sevgilim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Ve herkesin Sevgililer Günü sevgiyle, aşkla, mutlulukla dolu geçsin.”
HAZAL KAYA-ALİ ATAY
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Hazal Kaya, eşiyle siyah beyaz fotoğraflarını yayınladı. Ünlü isim, “Yedinci evlilik yıl dönümümüz, on üçüncü yılımız (on iki bitti, on üçten gün alıyoruz epeydir), iki büyük mucizemiz ve tabii Sevgililer Günü’müz kutlu olsun sevgilim. Nicelerine” dedi.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU-ÇAĞRI ÇITANAK
Kısa bir süre önce oğlu Devin'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Başak Gümülcinelioğlu ise eşi Çağrı Çıtanak ve bebeğiyle fotoğraflarını paylaştı.
"Varlığınıza şükrediyorum" diyen ünlü oyuncu, “Muhabbetimiz daim olsun sevgililerim, gönlümün en ferah yerleri. Bana sevginin her türlüsünü yaşattığınız için teşekkür ederim. Özel günler de güzel günler de iyi ki varlar” ifadelerini not düştü.
BURAK-ECE ÇELİK
Birkaç ay önce oğluna kavuşan Burak Çelik de eşi Ece Çelik'le nikah fotoğraflarından birini “İyi ki” sözleriyle takipçilerinin beğenisine bozdu.
ŞEBNEM BOZOKLU-KANAT ATKAYA
2019 yılında Kanat Atkaya ile dünyaevine giren oyuncu Şebnem Bozoklu ise eşiyle fotoğrafını “Canımın ta içi” diyerek paylaştı.
İLAYDA ALİŞAN-OĞULCAN ENGİN
Uzun süredir Oğulcan Engin ile mutlu bir birlikteliği olan oyuncu İlayda Alişan ise sosyal medya hesabında güllerle verdiği pozu paylaştı.