Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020)

Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde almaya başladı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi. Son olarak oyuncu Bensu Soral ve Sedef Avcı olmak üzere birçok isim paylaşımda bulundu. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...

28.06.2020 - 11:59

Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 1
Bensu Soral
Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 2
Neslişah Alkoçlar
Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 3
Nil Keser
Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 4
Erkan Can
Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 5
Sedef Avcı
Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 6
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu
Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 7
Aslı Bekiroğlu - Ayvalık
Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 8
Simay Barlas
Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 9
MERVE TOY


Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 10
EZGİ AVCI - BODRUM
Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 11
CAN BONOMO-ÖYKÜ KARAYEL


Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 12
HİLAL ALTINBİLEK - BODRUM


Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 13
TANEM SİVAR


Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 14
ŞEYMA SUBAŞI
Ünlü isimlerden tatil paylaşımları (2020) - 15
MERVE TOY

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