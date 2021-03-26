Ünlü isimlerden virüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları

"Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında rol alan Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, corona virüse yenildi. Ahmeti'nin vefatının ardından sanatçı dostları veda mesajları yayınladı.

26.03.2021 - 10:24

Ünlü isimlerden virüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları - 1
BÜLENT ŞAKRAK

"Ah bee koca Arnavut... Devrin daim olsun."
Ünlü isimlerden virüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları - 2
GONCA VUSLATERİ

"Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi’nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya’ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen.
Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... çok üzüldüm.. çok üzüldüm. Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!"
Ünlü isimlerden virüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları - 3
HAZAL KAYA

"Çok üzgünüm gözyaşlarım durmuyor. Çok özleyeceğiz loçkam... Bu ne zamansız ölüm..."

Ünlü isimlerden virüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları - 4
KAAN URGANCIOĞLU

"Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum."


Ünlü isimlerden virüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları - 5
CELİL NALÇAKAN

"Tanışmak kısmet olmadı ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima... Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şâd olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm."
Ünlü isimlerden virüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları - 6
CEYDA ATEŞ

"Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun..."


DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER