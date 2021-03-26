Ünlü isimlerden virüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları

GONCA VUSLATERİ



"Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi’nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya’ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen.

Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... çok üzüldüm.. çok üzüldüm. Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!"