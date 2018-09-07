Ünlü isimlerden yaza veda fotoğrafları

Güneşli ve sıcak yazın son günlerinde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaza veda mesajları paylaştı. İşte 23 Eylül'de başlayacak sonbahar öncesi ünlü isimlerin paylaştığı son yaz fotoğrafları...
1
Aslı Enver Bu yaz da böyle biter
2
Hande Soral yaz bitmeden gel
3
Serenay Sarıkaya Son yaz fotoğrafı (last photos of summer)
4
Irmak Ünül: Hiç ama hiç özlemedim seni..... sonbahar.
5
Özgür Ozan Kaldığımız yerden devam, nerde kalmıştık ben unuttum da
6
Şebnem Bozoklu En sevdiğim mevsim bahardır. İlk ya da son farketmez. Bahar olsun yeter. Şu insanın gözüne giren güneşe bayılanlar da biraz kenara çekilsin. Yeşil ince ceketim ve beyaz tshirtüm de hazır. Sabah yağmuru ve tatlı esinti de hazırsa başlıyoruz
7
Elçin Sangu Güneş yüzünü öperken sevdiklerin olsun yanında