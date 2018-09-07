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Ünlü isimlerden yaza veda fotoğrafları

Güneşli ve sıcak yazın son günlerinde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaza veda mesajları paylaştı. İşte 23 Eylül'de başlayacak sonbahar öncesi ünlü isimlerin paylaştığı son yaz fotoğrafları...

  • 1

    Aslı Enver
    Bu yaz da böyle biter


  • 2

    Hande Soral
    yaz bitmeden gel

  • 3

    Serenay Sarıkaya
    Son yaz fotoğrafı (last photos of summer)

  • 4

    Irmak Ünül:
    Hiç ama hiç özlemedim seni..... sonbahar.

  • 5

    Özgür Ozan
    Kaldığımız yerden devam, nerde kalmıştık ben unuttum da
  • 6

    Şebnem Bozoklu
    En sevdiğim mevsim bahardır. İlk ya da son farketmez. Bahar olsun yeter. Şu insanın gözüne giren güneşe bayılanlar da biraz kenara çekilsin. Yeşil ince ceketim ve beyaz tshirtüm de hazır. Sabah yağmuru ve tatlı esinti de hazırsa başlıyoruz
  • 7

    Elçin Sangu
    Güneş yüzünü öperken sevdiklerin olsun yanında

  • 8

    Hande Subaşı
    Beni yazla başbaşa bırakın..Bişey konuşucaz

  • 9

    Melisa Aslı Pamuk
  • 10

    Tolga Sarıtaş
  • 11

    Yağmur Tanrısevsin
  • 12

    Selin Şekerci
  • 13


    Duygu Sarışın

  • 14


    Nilay Cafer

  • 15

    Neslişah Alkoçlar
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