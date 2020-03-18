Ünlü isimlerden 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi paylaşımları

18.03.2020 - 09:32
Acun Ilıcalı
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 105’inci yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum.
Can Yılmaz:
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Gününde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum.
Selen Görgüzel Alkan:
Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Çanakkale Geçilmez
Pınar Altuğ Atacan:
Çanakkale Geçilmez
Niliüfer:
18 Mart Çanakkale zaferimizin yıldönümünde. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla,şükranla anıyoruz.