Ünlü isimlerden 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi paylaşımları

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 105’inci yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum.

Ata Demirer: Bizler bu kutsal topraklara ayak basıyor, bu engin mavide yelkenimizi basıyorsak sizler sayesinde! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Gününde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum.

Yavuz Seçkin

Vatan için şahlanan bir milletin bağımsızlık ve kahramanlık destanıdır Çanakkale... Hakkını hiç ödeyemeyeceklerimize rahmet ve minnetle...





