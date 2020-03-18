Ünlü isimlerden 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi paylaşımları

Bundan tam 105 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 105. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ünlü isimlerde de sosyal medyadan anlamlı gün için paylaşımlarda bulunuyor.

18.03.2020 - 09:32

Acun Ilıcalı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 105’inci yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum.

Ata Demirer:

Bizler bu kutsal topraklara ayak basıyor, bu engin mavide yelkenimizi basıyorsak sizler sayesinde!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz. 


Can Yılmaz:

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Gününde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum.

Selen Görgüzel Alkan:

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Çanakkale Geçilmez

Pınar Altuğ Atacan:


Çanakkale Geçilmez

Zerrin Özer
Ayla Çelik:
18 Mart Çanakkale Zaferi'ni 105. yılında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Yavuz Seçkin
Vatan için şahlanan bir milletin bağımsızlık ve kahramanlık destanıdır Çanakkale... Hakkını hiç ödeyemeyeceklerimize rahmet ve minnetle...


Niliüfer:

18 Mart Çanakkale zaferimizin yıldönümünde. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla,şükranla anıyoruz.

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