Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum

MEHMET GÜNSÜR

45 yaşındaki oyuncu Mehmet Günsür, Instagram hesabından "22" mesajı ile 1997 yılında fotoğrafçı Bennu Gerede'nin çektiği bir pozunu paylaştı. Çok sayıda yorum ve 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafa, yorum yazanlardan biri de Cem Yılmaz oldu. Usta komedyen, ünlü oyuncunun paylaşımına "Memo! Bu altı ay önce be kardeşim. Atma:)" notunu yazdı. Nur Fettahoğlu da aynı fotoğrafa "Şimdi fotoğrafını koysan 20 desen anlamama olasılığımız var" notu düştü.