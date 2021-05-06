Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri de katıldı. Son olarak oyuncu Mehmet Günsür, gençlik fotoğrafını paylaştı. Cem Yılmaz ise, Günsür'ün 24 yıl önce çekilen poza yaptığı yorumla dikkat çekti.

06.05.2021 - 09:18

Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 1

MEHMET GÜNSÜR

45 yaşındaki oyuncu Mehmet Günsür, Instagram hesabından "22" mesajı ile 1997 yılında fotoğrafçı Bennu Gerede'nin çektiği bir pozunu paylaştı. Çok sayıda yorum ve 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafa, yorum yazanlardan biri de Cem Yılmaz oldu. Usta komedyen, ünlü oyuncunun paylaşımına "Memo! Bu altı ay önce be kardeşim. Atma:)" notunu yazdı. Nur Fettahoğlu da aynı fotoğrafa "Şimdi fotoğrafını koysan 20 desen anlamama olasılığımız var" notu düştü.

Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 2
BEREN SAAT
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 3
DEMET EVGAR
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 4
GÜLSE BİRSEL
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 5
ÇAĞLA ŞIKEL
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 6

HALDUN DORMEN
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 7
TUBA ÜNSAL
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 8
MÜGE BOZ
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 9
URAZ KAYGILAROĞLU
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 10
NİL KARAİBRAHİMGİL
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 11
SARP APAK
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 12
LEVENT YÜKSEL
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 13
DENİZ SEKİ
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 14
ZAFER ALGÖZ

Ben (22), Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 15
HALUK LEVENT

Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 16
NÜKHET DURU

20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 17
CEM DAVRAN

Bi çırpıda...


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 18
CEM YILMAZ


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 19
HAYKO CEPKİN

Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...



Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 20
ŞEVKET ÇORUH

20 yaş bulamadım, hep 19...


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 21
BEHZAT UYGUR

O zamanın 'Farkında değilmişim gibi çek bilader'i...


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 22
CELİL NALÇAKAN

Hey gidi...


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 23
DEMET AKALIN

20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı...
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 24

RIZA KOCAOĞLU

Buyrun o zaman

Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 25
YAPRAK ÖZDEMİROĞLU


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 26
YEKTA KOPAN

20’li yaşlar dediler, geldim. Ankara yılları, TRT binasında seslendirme sırası bekleyen bir delikanlı koyayım şuraya!


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 27

SİYASİ İSİMLER 

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi


Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 28
ALİ BABACAN

Bizim için pek bir şey değişmedi
Not: Karadeniz yaylalarına çıkarken
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum - 29
AHMET DAVUTOĞLU

Gençlik başımda duman


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