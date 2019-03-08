Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları

Birce Akalay:

Kadınız biz, sabahın körü, gecenin körü, sabahtan akşama, akşamdan sabaha çalışırız yorulmaz karıncalar gibi. İşimiz, çocuğumuz, eşimiz, dostumuz, ailemiz, sevdiklerimiz yani kısaca aşkla inandığımız herşey için.İçimizde yılmayan bir kurşun asker,bir ölümsüz çocuk sorma gitsin.

Bu sene Dünya Emekçi Kadınlar gününde ricam şu olabilir insanoğlundan, ziyan etmeyin kadınların heveslerini, aşklarını, inançlarını çabalarını.Sadece erkeklere değil sözüm,madem eşitlikçiyiz kadınlar da ziyan etmesin hemcinslerinin hayatlarını. 13. yüzyılda derviş ya da bilge olmak zor değildi, (kolaydı da demiyorum) fakat etrafımızı çevreleyen şu yırtıcı hayata ve sisteme görmek için bakınca, insan üstü çabalar sarfetmek gerekebiliyor bazen ayakta kalabilmek, iyi olmak ve iyi kalabilmek için.Birbirimize karşı en çok ihtiyacımız olan duygular; merhamet, samimiyet, özveri, sevgi ve saygı.

Hayatımdaki tüm Emekçi Kadınların günü kutlu olsun.

Birce

Not: Fotoğraftaki kadın mutsuz değil uykusu var .Çünkü bu kare, her zaman olduğu gibi bir sabahın köründe, henüz uyku bedenimden çıkmamış,saçlarım fön makinesini ya da yüzüm makyaj malzemesini değilde yatakta gözü yaşlı bıraktığı yastığını ararken çalışmaya koyulduğum bir günden.