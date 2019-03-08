Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları
Bugün Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü... Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış; insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılan bugünde ünlü isimler duygu ve düşüncelerini Instagram'dan paylaşıyor. İşte ünlülerin 8 Mart paylaşımlarından bazıları
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Tuba Ünsal:
Hiçbir kuvvete dayanmadan bizi sürükleyebilecek, bizi kendi yoluna getirmeye kalkmadan bizimle yanyana, arkasından gelmemizi beklemeden bizimle yürüyecek, bizi “Biz” olduğumuz için sevecek, dinleyecek, yol gösterecek, ilham verecek, destekleyecek erkeklerimizle iyiki varız.... Birlikte çok güzeliz, birlikte tamamız...
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2Buse Terim
Kadın olmak, kadın olmakla gurur duymak, bir kadın olarak yapabildiklerimden korkmamak, kadın olduğum için ayrılan her konuya boyun eğmemek, çocuklarıma anne, eşime eş, aileme evlat, işime baş olabildiğim için kendimi hep daha güçlü hissediyorum. Hep söyleyeceğim, biz kadınların emekleri olmasa bir çok şey böyle olmaz. Gelen her günü daha da güzelleştirmemiz dileği ile. Hepimizin kadınlar günü kutlu olsun
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Sevda Dalgıç
8 Mart Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu olsun
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Birce Akalay:
Kadınız biz, sabahın körü, gecenin körü, sabahtan akşama, akşamdan sabaha çalışırız yorulmaz karıncalar gibi. İşimiz, çocuğumuz, eşimiz, dostumuz, ailemiz, sevdiklerimiz yani kısaca aşkla inandığımız herşey için.İçimizde yılmayan bir kurşun asker,bir ölümsüz çocuk sorma gitsin.
Bu sene Dünya Emekçi Kadınlar gününde ricam şu olabilir insanoğlundan, ziyan etmeyin kadınların heveslerini, aşklarını, inançlarını çabalarını.Sadece erkeklere değil sözüm,madem eşitlikçiyiz kadınlar da ziyan etmesin hemcinslerinin hayatlarını. 13. yüzyılda derviş ya da bilge olmak zor değildi, (kolaydı da demiyorum) fakat etrafımızı çevreleyen şu yırtıcı hayata ve sisteme görmek için bakınca, insan üstü çabalar sarfetmek gerekebiliyor bazen ayakta kalabilmek, iyi olmak ve iyi kalabilmek için.Birbirimize karşı en çok ihtiyacımız olan duygular; merhamet, samimiyet, özveri, sevgi ve saygı.
Hayatımdaki tüm Emekçi Kadınların günü kutlu olsun.
Birce
Not: Fotoğraftaki kadın mutsuz değil uykusu var .Çünkü bu kare, her zaman olduğu gibi bir sabahın köründe, henüz uyku bedenimden çıkmamış,saçlarım fön makinesini ya da yüzüm makyaj malzemesini değilde yatakta gözü yaşlı bıraktığı yastığını ararken çalışmaya koyulduğum bir günden.
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5Deniz Akkaya:
Kadın olmak dünyada bir ayrıcalıktır. Seçme şansım olsa yine yineden kadın doğardım.
Yoktan var edendir kadın,bedeninde insan var eder, sonra ona ruh katar anneler...
Mutlu kadınlar mutlu bir toplum demek, #dünyakadınlargunu muz kutlu olsun hanimlar
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Ceyda Düvenci:
"Kadın her günün emekçisi, her daim kadın, hep güçlü... bugün belki en özel kadınları anmak ve onlara kendini özel hissettirmek için doğru bir gün olabilir ama her gün kadın için... bu satırları okuyan muhteşem sen; yüzündeki çizgilerinle, yorgunluklarınla, mutluluğunla, gücünle, kocaman yüreğinle,tükenmeyen gücünle,yaralarınla, hayat duruşunla, bilginle hep çok özel ve güzelsin... gücünü unutma..."
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Akasya Asıltürkmen
Bir sene daha geçti. Peki ne mi yaptım? Kadın istihdamının artırılması için yapılan bütün çalışmalara katıldım, kadın girişimcileri kendi platformumda destekledim, iş yerlerinde mobbing’e dikkat çekmek için içerik ürettim. Arka planda işe dönme sürecinde benden destek bekleyen, korku duyan kadınlarla hep iletişim kurdum. Bu sene de devam edeceğim. Yani boş boş her sene emekçi kadının günü kutlu olsun demek yok. Taşın altına elimizi koyacağız, haklarımızı koruyacağız, dahası için çalışacağız. Bu arada feminizm bir kadın hareketi değildir. Toplumda kadının yerini iyileştirmeye çalışan herkes feministtir. Sen bugün kadın hakları için ne yaptın?
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Tarkan
Mücadeleye devam kadınlar.
Hakkınızı savunmaya ve korumaya devam.
"Birlikte güçlü" olmaya devam.
Tüm kalbim ve desteğimle yanınızdayım.
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9Didem Uzel Sarı:
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun
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Ebru Şallı:
Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun. Mesaisi bitmeyen , ömrü boyunca çalışan ,insanların hayatlarına dokunan, üreten, yoktan var eden tüm emekci kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun .
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11Burcu Esmersoy Suyabatmaz:
Çalışan, üreten, büyüten, birbirini destekleyen, birbirlerinin başarılarından keyif alan, birlikte ve ayrı ayrı güç olan tüm kadınların günü kutlu olsuuuuun
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Tuba Büyüküstün:
Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun. Kadın olarak ‘erkek dünyası’nda psikolojik ve fiziksel şiddete mağruz kalıyoruz. Hergün...Ve bizden bunu doğal karşılamamız bekleniyor imalar ve bakışlarla. Erkeğin hegomanyasının kadına yüzyıllardır uyguladığı şiddetin yanısıra, kadın da kadına psikolojik şiddet uyguluyor. Hatta bazen kendi kendimize yapıyoruz bunu. Unicef in 2016 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, 15-19 yaşları arasındaki kızların %44 ü belirli durumlarda bir erkeğin karışını ve partnerini dövmesini ya da ona vurmasını haklı görmektedir. Kızlarımıza öğretelim.Hayır, haketmiyoruz, haketmiyorsun. Biz özeni hakediyoruz. Güzel sözleri, güzel bakışları hakediyoruz. Sevilmeyi hakediyoruz, sevmeyi hakediyoruz, takdir edilmeyi hakediyoruz, kendi tercihlerimizi yapabilmeyi ve hayatımızı kendi tercihlerimize göre yaşamayı hakediyoruz. Her insan hakediyor. Ve biz, önce kız çocuğu olmayı hakediyoruz. Sonra kadın olmayı hakediyoruz. Gönlümüzce...
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13Deniz Çakır:
Yürekli,onurlu,cesur,cümlesi olan..duruşu olan..kendine inanan,kendini seven...kadınlığından,
özgürlüğünden, duruşundan taviz vermeyen güzel kadınlar... SEVİYORUM SİZİ.. Biz güzeliz..hep.... İNATLA..İNANÇLA..UMUTLA..AŞKLA... Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun...
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14Yavuz Seçkin
Başta mutluluk sebebim sevdiceğimin ve sonra tüm kadınların bu güzel günü kutlu olsun
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15Ferzan Özpetek
Sadece 8 mart değil her zaman her gün
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Nergis Kumbasar
Yasemin Erbil ilkokula giderken bana yazdığın ilk kadınlar günü kutlaması. Sana ve arkadaşlarına eşitlikçi,özgür,severek ürettiğin,mutlu bir yaşam diliyorum