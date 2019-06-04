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Ünlü isimlerin bayram tatili paylaşımları

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbul boşaldı. 9 günlük bayram tatilinde hangi ünlü nerede dinleniyor. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları

  • 1

    Aslı Enver
  • 2

    Nurgül Yeşilçay
  • 3

    Buse Narcı / Bali
  • 4

    Afra Saraçoğlu
  • 5

    Çağla Şıkel
  • 6

    Müjde Uzman
  • 7

    Şeyma Subaşı
  • 8

    Mert Fırat / Almanya - Tettnang
  • 9

    Emina Jahovic
  • 10

    Merve Cağıran
  • 11

    Gonca Vuslateri
  • 12

    Özge Ulusoy / Fransa
  • 13

    Orkun Işıtmak / Tokyo
  • 14

    Hande Erçel
  • 15

    Nil Keser / Göcek
  • 16

    Çağla Şıkel
  • 17

    Hande Soral
  • 18

    Tansu Sıla Çakır
  • 19

    Ata Demirer
  • 20

    Tuğba Özay
  • 21

    Defne Samyeli / İzmir
  • 22

    Nur Fettahoğlu
  • 23

    Deniz Baysal / Çeşme
  • 24

    L oris Karius ve Sophia Thomalla
  • 25

    Hivda Zizan Alp
  • 26

    Bensu Soral / Boston
  • 27

    Meryem Uzerli / Almanya
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