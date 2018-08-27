Ünlü isimlerin bayram tatili paylaşımları (Instagramda ünlüler)
Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen ünlü isimler denizin ve güneşin tadını çıkardı. İşte milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin tatil paylaşımları.
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1Burcu Kara
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2
Melisa Aslı Pamuk
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3İrem Sak
Bandırma
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4Seda Güven
Çamlıhemşin Fırtına Deresi
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5Deren Talu
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6Yıldıray Sahinler
Rodos Adası
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7Ezgi Mola
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8Aybüke Pusat
Yunanistan
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9Müjde Uzman
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10Yavuz Seçkin
Alaçatı
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11Özge Gürel
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12Fahriye Evcen Özçivit
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13Ceylan Capa
Alaçatı
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14Yağmur Ünal
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15Merve Boluğur
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16Tansu Sıla Çakır
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17Hira Koyuncuoğlu
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18Sinem Kobal
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19Bensu Soral
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20Hazal Filiz Küçükköse
Bozcaada
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21Ceyda Düvenci
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22Özgür Ozan
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23Türkan Şoray - Yağmur Ünal
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24Hande Doğandemir
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25Meryem Uzerli
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26Gözde Çığacı
Kaş
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27Berna Öztürk
Akyaka
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28Elçin Sangu
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29Serenay Sarıkaya
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30Esra Kılıç
Kabak Koyu
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31
İrem Derici
Kıbrıs
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32Hayal Köseoğlu
Bozcaada
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33Vedat Atlı, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu
Bodrum
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34Şebnem Ferah
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35Azra Akın
Edirne
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36Timur Acar
Sivrice Koyu
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37Nur Fettahoğlu
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38
Nilay Cafer
Atakum
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39Tolga Sarıtaş
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40Seda Bakan Erel
Yunanistan
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41Gülenay Kalkan
Kıbrıs