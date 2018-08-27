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Ünlü isimlerin bayram tatili paylaşımları (Instagramda ünlüler)

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen ünlü isimler denizin ve güneşin tadını çıkardı. İşte milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin tatil paylaşımları.

  • 1

    Burcu Kara

  • 2


    Melisa Aslı Pamuk
  • 3

    İrem Sak
    Bandırma
  • 4

    Seda Güven
    Çamlıhemşin Fırtına Deresi
  • 5

    Deren Talu
  • 6

    Yıldıray Sahinler
    Rodos Adası
  • 7

    Ezgi Mola
  • 8

    Aybüke Pusat
    Yunanistan

  • 9

    Müjde Uzman
  • 10

    Yavuz Seçkin
    Alaçatı

  • 11

    Özge Gürel
  • 12

    Fahriye Evcen Özçivit
  • 13

    Ceylan Capa
    Alaçatı
  • 14

    Yağmur Ünal
  • 15

    Merve Boluğur



  • 16

    Tansu Sıla Çakır

  • 17

    Hira Koyuncuoğlu
  • 18

    Sinem Kobal

  • 19

    Bensu Soral

  • 20

    Hazal Filiz Küçükköse
    Bozcaada
  • 21

    Ceyda Düvenci

  • 22

    Özgür Ozan

  • 23

    Türkan Şoray - Yağmur Ünal
  • 24

    Hande Doğandemir
  • 25

    Meryem Uzerli
  • 26

    Gözde Çığacı
    Kaş
  • 27

    Berna Öztürk
    Akyaka
  • 28

    Elçin Sangu
  • 29

    Serenay Sarıkaya
  • 30

    Esra Kılıç
    Kabak Koyu
  • 31

    İrem Derici

    Kıbrıs

  • 32

    Hayal Köseoğlu
    Bozcaada
  • 33

    Vedat Atlı, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu
    Bodrum
  • 34

    Şebnem Ferah
  • 35

    Azra Akın
    Edirne
  • 36

    Timur Acar
    Sivrice Koyu
  • 37

    Nur Fettahoğlu
  • 38

    Nilay Cafer 

    Atakum

  • 39

    Tolga Sarıtaş
  • 40

    Seda Bakan Erel
    Yunanistan
  • 41

    Gülenay Kalkan
    Kıbrıs
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