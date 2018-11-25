Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları fotoğrafları

1 Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Kütahya'daki birliğine teslim oldu.

2 İynemli'nin askerlik fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

3 Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ise bedelli askerliğini tamamladı.

4 Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

5 Akınözü, askerliğini yapmak üzere birliğine teslim olduğunda oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etmişti.

6 Ulaş Tuna Astepe

7 Ulaş Tuna Astepe

8 Alperen Duymaz Çukur dizisindeki Komiser Emrah karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Çarpışma'nın Kerem'i olarak rol alan Alperen Duymaz birliğine teslim oldu.

9 Maltepe'deki birliğine giden 26 yaşındaki ünlü oyuncuya menajeri Cem Tatlıtuğ eşlik etti.‬

10 Manuş Baba Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem oldu.

11 Bedelli askerlikten yararlanan Bu Havada Gidilmez ve Eteği Belinde gibi birçok şarkısıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba, tezkeresini aldı. Arkadaşlarına 'Bu Havada Gidilmez' şarkısını söyleyerek veda eden Manuş Baba'nın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

12 Manuş Baba

13 İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.

14 Fenomen dizide Osman karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar'ın ilk askerlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.

15 Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya

16 Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara

17 Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece

18 Harun Tekin / Sakarya

19 Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ

20 Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun

21 Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.

22 Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.

23 Alper Potuk / Burdur



Tolgay Arslan



Serdar Aziz / Ankara Mamak

24 İdo Tatlıses bedelli askerliğini, ekim ayında Tekirdağ'da yapacak.



Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yararlanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur" demişti.

25 Serdar Aziz / Ankara Mamak

26 Hürriyet'te yer alan habere göre; Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman 2019 Haziran'da bedelli askerlik görevini yapacak.

27 Tolgay Arslan







28 Şarkıcı Edis 2019 Aralık ayında birliğine teslim olacak. Edis, görevini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda tamamlayacak.

29 Hakan Sabancı 21 günlük askerlik görevini ekim ayında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda yerine getirmişti.

30 Oyuncu Pelin Akil ile evli olan oyuncu Anıl Altan ise askerlik görevini eylül ayında Bolu’da yapmıştı.