Ünlü isimlerin boyları

Yayına girdikten sonra konuşulmaya devam eden Sefirin Kızı'nın başrolleri Neslihan Atagül ve Engin Akyürek başta olmak üzere ünlü isimlerin fiziksel özellikleri de ilgi çekiyor. Peki ünlü çiftler ya da ekranların sevilen yüzleri kısa mı yoksa uzun mu? İşte ünlü isimlerin boyları...

SEFİRİN KIZI'NIN BAŞROLLERİ

Neslihan Atagül -1,68 
Engin Akyürek - 1,87 

ÇOCUK DİZİSİNİN YILDIZLARI

Merve Çağıran -1,72 
İsmail Hacıoğlu - 1,86 

Aslı Enver - 1.71
Halit Ergenç - 1,83
Tarkan - 1.76
Cansu Dere - 1.79
Kenan İmirzalıoğlu - 1.90
Aras Bulut İynemli - 1.82

Dilan Çiçek Deniz- 1.77

Çağatay Ulusoy - 1.90
Bensu Soral - 1.63
Kıvanç Tatlıtuğ - 1.90
Tuba Büyüküstün - 1.73
Tolga Sarıtaş - 1.81
Aybüke Pusat - 1.72
Barış Arduç - 1.87
Elçin Sangu - 1.67
Burak Özçivit - 1.81
Kaan Urgancıoğlu- 1.82
Hande Erçel - 1.75
Kenan Doğulu - 1.71
Beren Saat - 1.64
Murat Boz -1.87
Serhat Kılıç - 1.78
Emre Altuğ - 1.75
Çağla Şikel - 1.82
Fahriye Evcen - 1.67
Hazal Kaya - 1.60
Gonca Vuslateri- 1.64
Sinem Kobal - 1.71
Hadise - 1.69
Engin Altan Düzyatan - 1.83
Leyla Lydia Tuğutlu - 1.75
Alina Boz - 1.72
Tolgahan Sayışman - 1.85
Merve Boluğur - 1.67
Tülin Şahin - 1.73

Büşra Develi 

Büşra Develi, Instyle dergisine verdiği röportajda samimi bir itirafta bulundu: “1.82 boyundayım. Yine doğsam aynı bedende doğmayı ve yine oyuncu olmayı isterdim. Sadece boyum daha kısa olsun isterdim. Bir tek özel gecelerde topuklu ayakkabı giyiyorum. O da kısa topuk. Yoksa birileriyle konuşurken eğilmem gerekiyor.”

Merve Özbey

Şarkıcı Merve Özbey, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Murat Binici ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. El ele yürüyen sevgililer arasındaki boy farkı dikkat çekiciydi. Merve Özbey 1.63 cm, Murat Binici 1.90 cm boyunda. Çift arasında 27 cm boy farkı var.

Simge Sağın

Şarkıcı Simge bir gazetecinin “Başarılı ünlülerin boyları hep kısa. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, "Beni kısa zannediyorlar ama yerin altında bir o kadarım daha var” şeklinde esprili bir cevap verdi. 

37 yaşındaki şarkıcı, “Ben 1.60’ım. Minik Serçe Sezen Aksu, Nil Karaibrahimgil, tüm dünyanın peşinden koştuğu Madonna, Shakira gibi ünlülerin boyları da 1.50-1.57 arasında. Ben halimden mutluyum” ifadelerini kullandı.

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