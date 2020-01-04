Ünlü isimlerin boyları

SEFİRİN KIZI'NIN BAŞROLLERİ
Neslihan Atagül -1,68
Engin Akyürek - 1,87
ÇOCUK DİZİSİNİN YILDIZLARI
Merve Çağıran -1,72
İsmail Hacıoğlu - 1,86
Dilan Çiçek Deniz- 1.77
Büşra Develi
Büşra Develi, Instyle dergisine verdiği röportajda samimi bir itirafta bulundu: “1.82 boyundayım. Yine doğsam aynı bedende doğmayı ve yine oyuncu olmayı isterdim. Sadece boyum daha kısa olsun isterdim. Bir tek özel gecelerde topuklu ayakkabı giyiyorum. O da kısa topuk. Yoksa birileriyle konuşurken eğilmem gerekiyor.”
Merve Özbey
Şarkıcı Merve Özbey, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Murat Binici ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. El ele yürüyen sevgililer arasındaki boy farkı dikkat çekiciydi. Merve Özbey 1.63 cm, Murat Binici 1.90 cm boyunda. Çift arasında 27 cm boy farkı var.
Simge Sağın
Şarkıcı Simge bir gazetecinin “Başarılı ünlülerin boyları hep kısa. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, "Beni kısa zannediyorlar ama yerin altında bir o kadarım daha var” şeklinde esprili bir cevap verdi.
37 yaşındaki şarkıcı, “Ben 1.60’ım. Minik Serçe Sezen Aksu, Nil Karaibrahimgil, tüm dünyanın peşinden koştuğu Madonna, Shakira gibi ünlülerin boyları da 1.50-1.57 arasında. Ben halimden mutluyum” ifadelerini kullandı.