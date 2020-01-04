Ünlü isimlerin boyları

Simge Sağın

Şarkıcı Simge bir gazetecinin “Başarılı ünlülerin boyları hep kısa. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, "Beni kısa zannediyorlar ama yerin altında bir o kadarım daha var” şeklinde esprili bir cevap verdi.



37 yaşındaki şarkıcı, “Ben 1.60’ım. Minik Serçe Sezen Aksu, Nil Karaibrahimgil, tüm dünyanın peşinden koştuğu Madonna, Shakira gibi ünlülerin boyları da 1.50-1.57 arasında. Ben halimden mutluyum” ifadelerini kullandı.