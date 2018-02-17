Ünlü isimlerin cilt sırları ve bakım ipuçları
ntv.com.tr
Her zaman makyajlı ve bakımlı görünmek zorunda olan yıldızların cildi nasıl bu kadar kusursuz kalabiliyor? Günlük hayatın koşturmasından, stresten ve makyajdan yorulan cildi eski görünümüne kavuşturmak için sıkı bir güzellik rutini şart. İşte son olarak sırrının limon olduğunu açıklayan Josephine Skriver'ın da aralarında bulunduğu ünlülerin bakım ipuçları...
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1Danimarkalı model Josephine Skriver, formunun sırrını açıkladı. İşi gereği her daim fit olmak zorunda olduğundan bahseden Josephine Skriver, şunları söyledi: "Sporu söylememe gerek bile yok. Herkesin düzenli olarak yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında ara ara detoks yaparak vücudumu arındırıyorum. Limon ise vazgeçilmezim. Cilt bakımım ve beslenmemde her şeye dahil ediyorum."
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Miranda Kerr
Kısa bir süre önce ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklayan Miranda Kerr, Harper’s Bazaar dergisine konuk oldu.
Cilt bakımının kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyleyen 34 yaşındaki model, “Eğer evdeysem ya da oğlum Flynn’i okula bırakıyorsam, sade makyaj yaparım. Bakımımda ise en az üç adımda ilerlerim: Temizlik, tonik ve nemlendirici” dedi.
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3Karlie Kloss
İki yıl aranın ardından Victoria’s Secret podyumlarına dönen ünlü model Karlie Kloss, sabahları uyguladığı güzellik rutinini YouTube kanalında anlattı.
Dört aşamada cildini temizlediğini belirten 25 yaşındaki model, ilk olarak 20 saniye boyunca yüzünü buzlu suyla yıkağını vurguladı.
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4Ardından temizleyici maskeyle cildini arındıran Kloss, daha sonra nemlendirici krem uyguladığı ifade etti.
1.88'lik uzun boyuyla dikkat çeken ünlü model son olarak yüzüne soğuk masaj yaparak makyaja hazır hale getirdiğini dile getirdi.
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Nicole Kidman
Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsünün sırrını verdi.
Cildine çok fazla bakım yaptırmadığını söyleyen 50 yaşındaki aktris, geceleri retinol içeren kremler kullandığını belirtti.
Gün içinde güneş koruyucu ve çinko içerikli kremler uygulayan Kidman, “Eğer günüm dışarıda geçecekse görünmez çinko kullanıyorum” dedi.
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Kate Moss
Kate Moss, Stela dergisine güzellik sırrını verdi. Kullandığı en etkili ve en basit yöntemi anlatan 43 yaşındaki model, “Bir kabın içini, buz, soğuk su ve doğranmış salatalıkla doldurun ve yüzünüzü tutabildiğiniz kadar içinde tutun” dedi. Böylece şişkinliğin azalacağını ve cildin gerileceğini belirten Moss, ağır makyaj yapmaktan kaçınmak gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Rosie Huntington Whiteley
Günde mutlaka iki kere cildini temizleyen güzel model, akşamları makyajını temizlemek için daha yoğun ürünler tercih ederken sabahları hafif, cildi nemlendirecek ve yormayacak ürünlerle bakım rutinini tamamlıyor.
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Kate Hudson
İster hızlıca uyanmak, ister solgun görünümünü canlandırmak için Kate Hudson'ın gizli silahı buzlu su. Yüzünü buzlu suda birkaç saniye bekleten güzel yıldız hem cildini sıkılaştırıyor, hem de gözenek görünümünü anında azaltıyor.
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Taylor Hill
Sık sık paylaştığı makyajsız fotoğraflarıyla cildine bizi hayran bırakan ünlü model, duş rutinine cilt temizliğini de eklemiş. Gözeneklerin duşta daha çok açıldığını söyleyen Taylor bu yöntemle cildini derinlemesine arındırıyor.
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Jennifer Lawrence
Peelingin gücüne inanan ünlü oyuncu haftada iki kez mutlaka cildini ölü hücrelerden arındırıyor. Hafif dokulu bir peeling ürününü bakım rutinine ekleyen güzel yıldızın pürüzsüz ve genç teni bu adımın ne kadar önemli olduğunun kanıtı!
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Chrissy Teigen
Kendi adıyla çıkan bir highlighter paleti için Becca ile iş birliği yapan Chrissy Teigen tam bir maske bağımlısı. Uçuşlarda bile bakım rutininden ödün vermeyen güzel model, gergin ve ışıltılı cildi için takip ettiği sıkı bakım rutinine mutlaka yaprak maskeleri de ekliyor.
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Gwyneth Paltrow
Daha derinlemesine temizlenmiş ve aydınlık bir cilt mi istiyorsunuz? O zaman siz de Gwyneth Paltrow gibi rutininize ekstra bir ürün ekleyin. Ünlü oyuncu makyajını temizlerken Clarisonic kullanıyor. Seyahatlerinde bile yanından ayırmadığı bu ürünle güzel yıldızın cildi her zaman sağlıklı ve bakımlı.
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Victoria Beckham
Somonun faydaları saymakla bitmez. Victoria Beckham'da her gün bir öğününe mutlaka somon ekleyerek Omega 3 deposunun faydalarından yararlanıyor. Cilt yaşlanmasını yavaşlatan bu besin, teninizde ve hatta saçlarınızda içten gelen bir ışıltı için birebir.