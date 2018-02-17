Ünlü isimlerin cilt sırları ve bakım ipuçları

Miranda Kerr

Kısa bir süre önce ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklayan Miranda Kerr, Harper’s Bazaar dergisine konuk oldu.



Cilt bakımının kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyleyen 34 yaşındaki model, “Eğer evdeysem ya da oğlum Flynn’i okula bırakıyorsam, sade makyaj yaparım. Bakımımda ise en az üç adımda ilerlerim: Temizlik, tonik ve nemlendirici” dedi.