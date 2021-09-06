Ünlü isimlerin ilk gün heyecanı: Şükürler olsun okullar açıldı

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca aile gibi gösteri dünyasının ünlü isimlerini de okul heyecanı sardı. Ünlü isimler ilk güne ait mesajları ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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06.09.2021 - 12:46

EMRE ALTUĞ İLE ÇAĞLA ŞIKEL



"Allah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Başarılı, sağlıklı bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum"







ALİŞAN



Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından önce kardeşinin kızları Eyşan ve Ceylan'ı okulun ilk günü yalnız bırakmadı.





Alişan ardından oğlu Burak'ı da okula uğurladı.

AKASYA ASLI TÜRKMEN



"Okulun ilk günü. İşte şimdi gerçekten okullu oldun Pera. Her şeyin farkındasın. Sünger gibi çekiyorsun öğrendiklerini. Beş yaşına girmek üzeresin ve bu sene ne öğrenirsen işte onun üzerine inşa edeceksin hayatını. Dünyayı sermek istiyorum önüne. Eminim her ebeveynin isteği bu yönde. Belki de sana verebileceğim en güzel şey seçme özgürlüğü olacak. Rahat ol. İhtiyacın olduğunda yanındayım. Asla üstünde, önünde, karşında olmayacağım. Hayallerimi değil, hayallerini gerçekleştir canım kızım."







OKAN KARACAN



"Sevgili dostlar bu fotoğraftaki bakışlar oğlum Alican ve benim onun ifadesiyle 'Kalbimiz dum dum atıyor' sen çok yaşa Alican. Fotoğraflarda yüzümüze yansımış 'dum dum'luk. Annecim Ören Karacan ne farklı duygularmış bunlar şimdi daha iyi anladık, sizleri tüm yavrulara başarılar dilerim Vatana millete hayırlı olmaları dileği ile..."







CEYDA DÜVENCİ







BERDAN MARDİNİ



"Şükürler olsun okullar açıldı. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlara vesile olsun. Rabbimden tek dileğim önce sağlıkları sonra topluma ülkesine faydalı ve hayırlı vicdanlı bireyler olmaları şerefli, namuslu, onurlu yaşamaları. Öğretmenlerimize de rabbim sabırlar versin hepsi birbirinden kıymetli..."







UĞUR ARSLAN



"Tüm öğrenci kardeşlerimizin ve yavrularımızın yeni eğitim ve öğretim yılı başarı ve sağlık dolu olsun. Ceylin’imle ilk gün hatırası"

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