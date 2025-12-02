Ünlü isimlerin çok konuşulan hamilelik sürprizleri
02.12.2025 09:09
NTV - Haber Merkezi
Sienna Miller'ın, 2025 Moda Ödülleri'nde bebek beklediğini açıklaması sonrası, benzer şekilde hamile olduğunu duyuran ünlü isimler akıllara geldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2025 Moda Ödülleri'ne hamilelik haberleri damga vurdu. Sienna Miller ve Ellie Goulding'in bebek sürprizi sonrası hamileliğini bu şekilde duyuran ünlüler merak konusu oldu. İşte o isimler...
SIENNA MILLER
"Yıldız Tozu", "Casanova", "G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi" ve "Foxcatcher" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Sienna Miller, Londra'daki 2025 Moda Ödülleri'nde hamile olduğunu açıkladı.
2022'den beri oyuncu Oli Green ile mutlu bir beraberliği olan 43 yaşındaki Miller, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.
Miller'ın Green'den bir bebeği ve eski eşi Tom Sturridge'den 13 yaşında Marlowe adında bir kızı daha bulunuyor.
ELLIE GOULDING
"Love Me Like You Do" şarkısıyla tanınan Ellie Goulding, aktör sevgilisi Beau Minniear'dan bir bebek beklediğini aynı etkinlikte duyurdu.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı, büyüyen karnını gözler önüne serdi.
CARDI B
"I Like It", "Bodak Yellow" ve "Drip" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Cardi B, Stefon Diggs ile yeni bir aşka yelken açtı.
Geçtiğimiz eylül ayında katıldığı CBS Mornings programında dördüncü kez anne olacağını duyurdu. Kasım 2025'te bebeğini kucağına alan ünlü şarkıcı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
VANESSA KIRBY
Paul Rabil ile mutlu bir birlikteliği olan Vanessa Kirby hamileliğini "Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar" filminin tanıtımı için gittiği etkinlikte duyurdu.
Ünlü oyuncu, 2025 yılının ekim ayında da ilk bebeğini kucağına aldı.
RIHANNA
Şarkıcı Rihanna da moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala'da üçüncü kez hamile olduğunu ilan etti.
ASAP Rocky ile mutlu bir birlikteliği olan Rihanna, 13 Eylül'de kızı Rocki Irish Mayers'a kavuştu. Çiftin, RZA ve Riot Rose adında iki oğlu da var.