Ünlü isimlerin çok konuşulan hamilelik sürprizleri

Şarkıcı Rihanna da moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala'da üçüncü kez hamile olduğunu ilan etti.

ASAP Rocky ile mutlu bir birlikteliği olan Rihanna, 13 Eylül'de kızı Rocki Irish Mayers'a kavuştu. Çiftin, RZA ve Riot Rose adında iki oğlu da var.