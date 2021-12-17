Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri

Los Angeles'ın dört bir yanındaki ünlü isimler evlerini yeni yıla hazırlamak ve dekore etmek için hazırlıklara başladı. Lüks hayatlarıyla bilinen yıldızlar, yeni yılda malikanelerini özenle hazırlayarak Noel ağaçları ve ışıklarla süsledi. Ünlü isimler Beverly Hills'den Calabasas'a, dünyanın en büyük ve gösterişli evlerini çarpıcı şekilde sergilediler. İşte aralarında Jeff Bezos, Khloe Kardashian ve Britney Spears'ın da aralarında bulunduğu isimlerin yılbaşı süslemeleri

Haberler 17.12.2021 - 12:30

Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri - 1

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez

Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri - 2

Kris Jenner

Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri - 3

Kim Kardashian

Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri - 4

Jamie Foxx

Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri - 5

Jamie Foxx

Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri - 6

Kris Jenner ve Khloe Kardashian

Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri - 7

Chrissy Teigen ve John Legend

Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri - 8

Khloe Kardashian

Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri - 9

Kylie Jenner

Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri - 10

Britney Spears

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