Ünlü isimlerin evlerinde yeni yıl süslemeleri

Los Angeles'ın dört bir yanındaki ünlü isimler evlerini yeni yıla hazırlamak ve dekore etmek için hazırlıklara başladı. Lüks hayatlarıyla bilinen yıldızlar, yeni yılda malikanelerini özenle hazırlayarak Noel ağaçları ve ışıklarla süsledi. Ünlü isimler Beverly Hills'den Calabasas'a, dünyanın en büyük ve gösterişli evlerini çarpıcı şekilde sergilediler. İşte aralarında Jeff Bezos, Khloe Kardashian ve Britney Spears'ın da aralarında bulunduğu isimlerin yılbaşı süslemeleri
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