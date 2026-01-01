Ünlü isimlerin kar sevinci. Yıldırım ailesinden mutluluk pozları
01.01.2026 16:17
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ünlü isimleri de sevindirdi. Magazin dünyasının tanınmış isimleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'un bazı yerlerinde kar yağışı etkili olması sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi. İşte ünlülerin kar sevinci…
PINAR DENİZ-KAAN YILDIRIM
2024 yılında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 1 Nisan 2025’te ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğullarına Fikret Hakan adını veren ünlü çift, İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
YASEMİN ŞEFKATLİ
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'in kar topu oynadıkları anları gözler önüne serdi.
DEMET AKALIN
2026'ya Bursa Uludağ'da giren Demet Akalın ise İstanbul'da evine döndükten sonra kar yağışının tadını sucuk ekmek ile çıkardı. Ünlü şarkıcı, bahçesindeki karları paylaşarak Uludağ'da yapamadığı sucuk ekmek keyfini evde yaptığını söyledi.
ŞÜKRAN OVALI
Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği olan Şükran Ovalı ise 1 Ocak 2026 sabahına karla uyandı. Ünlü oyuncu, beyaza bürünen bahçesini takipçileriyle paylaştı.
PELİN AKİL-ANIL ALTAN
2025'te yollarını ayıran Pelin Akil ile Anıl Altan, yeni yılda ikiz kızları Alin ve Lina için bir araya geldi. Oyuncu ikiliden Anıl Altan, kızıyla karlar arasında yürüdüğü anı paylaştı.