Ünlü isimlerin karantinadaki değişimi

Onlar nüfusun yüzde 1'inden daha azı, başka bir deyişle zengin ve ünlü olanlar. Etkileyici bakışları ve uğruna ölünecek stilleri ile bilinirler. Ama sokağa çıkma yasağı yıldızları dünyaya geri getiriyor. İşte corona virüse karşı karantina ve sosyal izolasyonun uygulandığı dönemde dış görünüş standartlarını gevşeten ünlü isimlerin değişimi...

25.04.2020 - 08:17

Gal Gadot
Elle Fanning
Rita Wilson ve Tom Hanks
Chris Pratt
Gwyneth Paltrow
Emma Roberts
Selena Gomez
Jessica Alba
Ryan Reynolds
Kylie Jenner
Helen Mirren
Kevin Hart
Shakira

Drew Barrymore
Jim Carrey

Kristen Bell
Antonio Banderas
Julia Roberts
Taika Waititi
Dua Lipa
Dj Khaled
Tracee Ellis Ross
Billie Eilish
Salma Hayek
Will Smith
Halsey
Florence Pugh
Katy Perry

Colin Jost
Jenna Dewan

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