Ünlü isimlerin karantinadaki değişimi

Onlar nüfusun yüzde 1'inden daha azı, başka bir deyişle zengin ve ünlü olanlar. Etkileyici bakışları ve uğruna ölünecek stilleri ile bilinirler. Ama sokağa çıkma yasağı yıldızları dünyaya geri getiriyor. İşte corona virüse karşı karantina ve sosyal izolasyonun uygulandığı dönemde dış görünüş standartlarını gevşeten ünlü isimlerin değişimi...
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