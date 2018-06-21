Ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü olan korumaları

1 BELLA HADID'İN KORUMASI

Bella Hadid’in gizemli mavi gözlü koruması Jason Statham ve Bruce Willis’e olan benzerliğiyle paparazzilerin ve moda camiasının ilgisi çekiyor. Vogue dergisi Bella Hadid’in korumasının stili hakkında bir bölüm bile yayınlamıştı.

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3 FERGIE'NİN KORUMASI PASCAL DUVIER

Pascal Duvier Kardashian ailesi ve Katy Perry gibi birçok ünlünün korumacılığını yaptı. Şimdi ise Black Eyed Peas’in eski solisti Fergi’nin kişisel koruması.

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EZRA MILLER'IN KORUMASI GU RUBEE

Ezra Miller’ın kişisel koruması olan Gu Rubee abartılı tarzı, dikkat çeken giyimi ve renkli kişiliği ile ilgi çekiyor. Kameralara kendini gösterme fırsatını asla kaçırmıyor.

5 BEYONCE'NİN KORUMASU JULIUS DE BOER

Dünyaca ünlü şarkı Beyonce’nin koruması olan Julius De Boer, sık sık paparaziler tarafından fotoğraflanıyor. Julius 5 dil biliyor ve kişisel koruma hizmeti veren bir şirketi var.

6 DANIEL RADCLIFFE'İN KORUMASI SAM

Her zaman Harry Potter filmlerinin yıldızı Daniel Radcliffe’e eşlik eden koruması çekici, uzun boylu ve sarışın Sam hakkında internette hiçbir bilgi yok. En hevesli hayranlar bile bu adam hakkında bilgi sahibi değil.

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8 HEIDI KLUM'UN KORUMASI MARTIN KIRSTEN

Alman model Heidi Klum ve 4 çocuğunun uzun süre koruması görevini üstlenen Martin Kirsten paparazzilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Martin Kirsten şu an kişisel koruma işini bıraktı ve vahşi doğayı koruma işleriyle ilgileniyor.

9 KYLIE JENNER'IN KORUMASI TIM CHUNG

Tim Chung, Kardashian-Jenner ailesinin kişisel koruması. Şu an Kylie Jenner için çalışıyor. Yakışıklı koruma kendine moda dünyasında da bir isim yapmaya başladı.

Birçok fotoğraf çekimine katıldı ve hatta ünlü bir otomobil markasının reklamında oynadı.

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ADELE VE LADY GAGA'NIN KORUMASI PETER VAN DER VEEN

Eski polis memuru Peter Van der Veen 2005 yılında prestijli bir yarışmada ‘Mister Europe’ unvanına layık görülmüştü. Bu mavi gözlü yakışıklı adam önce Adele’in ve Lady Gaga’nın kişisel korumacılığını yaptı.

11 JENNIFER LAWRENCE'IN KORUMALARI

Jennifer Lawrence kişisel koruması olarak hep yakışıklı kişileri seçiyor. İlk koruması Greg Lenz yakışıklılığıyla ilgi çekmişti. Şu anki korumasının da ondan aşağı kalır bir yanı yok.

12 JENNIFER LOPEZ'İN KORUMASI ANTHONY

Jennifer Lopez’in esmer koruması Anthony o kadar havalı ki onun bir model veya film yıldızı olduğu yanılgısına kapılmak çok kolay.

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JUSTIN BIEBER'IN KORUMALARI

Anlaşılan Justin Bieber’ın kapsamlı koruma ekibinin bir parçası olmak için eğitimli ve işinde iyi bir koruma olmak yeterli değil çünkü hepsi model görünümünde. Daimi korumalarının yanı sıra konserlerinde ek destek sağlamak için gelenler bile çok çekici.

14 KATY PERRY'NİN KORUMASI

Katy Perry’nin koruması çok yakışıklı ve atletik bir adam. Katy Perry’nin korumasını görenler ilk görüşte onu Hugh Jackman sanıyor.

15 JASON MAMOA'NIN KORUMALARI

Böyle iri bir adamı korumak için tek bir koruma yeterli olmuyor. Jason Momoa her ne kadar korumaya ihtiyacı olan bir adama benzemese de tüm ünlülerin korumaya ihtiyacı vardır. Jason Momoa’nın korumaları birlikte çok şirin ve her zaman harika zaman geçiriyor gibi görünüyorlar.