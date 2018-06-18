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Ünlü isimlerin tatil fotoğrafları (18 Haziran 2018)

ntv.com.tr

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri yaz tatilini Türkiye ve yurtdışında sürdürüyor. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ünlüler tatil manzaraları...

  • 1

    Leyla Lydia Tuğutlu
  • 2

    Irmak Ünal

    "Sevmekten korkma"
  • 3

    Şeyma Subaşı (ABD)
  • 4

    Merve Boluğur

    "Wakeboard sezonunu açtım"
  • 5

    Cansu Tosun & Erkan Kolçak Köstendil (İspanya-İbiza)
  • 6

    Hande Doğandemir

    "Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum"
  • 7

    Seren Şirince

    "Heyy ya"
  • 8

    Aybüke Pusat (Tokyo)
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