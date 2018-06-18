Ünlü isimlerin tatil fotoğrafları (18 Haziran 2018)
ntv.com.tr
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri yaz tatilini Türkiye ve yurtdışında sürdürüyor. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ünlüler tatil manzaraları...
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1Leyla Lydia Tuğutlu
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2Irmak Ünal
"Sevmekten korkma"
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3Şeyma Subaşı (ABD)
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4Merve Boluğur
"Wakeboard sezonunu açtım"
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5Cansu Tosun & Erkan Kolçak Köstendil (İspanya-İbiza)
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6Hande Doğandemir
"Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum"
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7Seren Şirince
"Heyy ya"
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8Aybüke Pusat (Tokyo)