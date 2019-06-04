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Ünlü isimlerin tatil paylaşımları

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte sosyal medyada da tatil fotoğrafları trend oldu. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...

  • 1

    Burcu Biricik: Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan. Aneanne evine gelince durumumuz bu.
  • 2

    İlayda Alişan
  • 3

    Aras Bulut İynemli
  • 4

    Aslı Enver
  • 5

    Bahar Şahin
  • 6

    Şükran Ovalı

    "Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun"


  • 7

    Burcu Özberk

    "İşte mutluluk küçük anlarda yatıyor benim küçük turunçum"


  • 8

    Buse Narcı / Bali


  • 9

    Nurgül Yeşilçay
  • 10

    Buse Narcı / Bali
  • 11

    Afra Saraçoğlu
  • 12

    Çağla Şıkel
  • 13

    Müjde Uzman
  • 14

    Şeyma Subaşı
  • 15

    Mert Fırat / Almanya - Tettnang
  • 16

    Emina Jahovic
  • 17

    Merve Cağıran
  • 18

    Gonca Vuslateri
  • 19

    Özge Ulusoy / Fransa
  • 20

    Orkun Işıtmak / Tokyo
  • 21

    Hande Erçel
  • 22

    Nil Keser / Göcek
  • 23

    Çağla Şıkel
  • 24

    Hande Soral
  • 25

    Tansu Sıla Çakır
  • 26

    Ata Demirer
  • 27

    Tuğba Özay
  • 28

    Defne Samyeli / İzmir
  • 29

    Nur Fettahoğlu
  • 30

    Deniz Baysal / Çeşme
  • 31

    L oris Karius ve Sophia Thomalla
  • 32

    Hivda Zizan Alp
  • 33

    Bensu Soral / Boston
  • 34

    Meryem Uzerli / Almanya
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