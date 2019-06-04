Ünlü isimlerin tatil paylaşımları

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte sosyal medyada da tatil fotoğrafları trend oldu. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...
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Burcu Biricik: Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan. Aneanne evine gelince durumumuz bu.
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İlayda Alişan
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Aras Bulut İynemli
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Aslı Enver
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Bahar Şahin
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Şükran Ovalı
"Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun"
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Burcu Özberk
"İşte mutluluk küçük anlarda yatıyor benim küçük turunçum"
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Buse Narcı / Bali
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Nurgül Yeşilçay
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Buse Narcı / Bali
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Afra Saraçoğlu
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Çağla Şıkel
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Müjde Uzman
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Şeyma Subaşı
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Mert Fırat / Almanya - Tettnang
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Emina Jahovic
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Merve Cağıran
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Gonca Vuslateri
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Özge Ulusoy / Fransa
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Orkun Işıtmak / Tokyo
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Hande Erçel
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Nil Keser / Göcek
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Çağla Şıkel
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Hande Soral
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Tansu Sıla Çakır
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Ata Demirer
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Tuğba Özay
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Defne Samyeli / İzmir
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Nur Fettahoğlu
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Deniz Baysal / Çeşme
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L oris Karius ve Sophia Thomalla
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Hivda Zizan Alp
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Bensu Soral / Boston
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Meryem Uzerli / Almanya