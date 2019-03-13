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Ünlü isimlerin Twitter takipçi sayıları (2019)

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da birçok ünlü ismin hatırı sayılır takipçi sayısı bulunuyor. Kimi sosyal medyayı etkin kullanarak bir ülke nufüsu kadar takipçi elde etti. İşte Türkiye'de en çok takip edilen ünlüler...

  • 1

    Murat Dalkılıç:

    Takipçi sayısı: 2 milyon 820 bin



  • 2

    Sertab Erener:

    Takipçi sayısı: 3 milyon 5 bin





  • 3

    Metin Uca:

    Takipçi sayısı: 3 milyon 169 bin



  • 4

    Emre Aydın:

    Takipçi sayısı: 3 milyon 252 bin



  • 5

    Yalın:

    Takipçi sayısı: 3 milyon 320 bin



  • 6

    Yıldız Tilbe:

    Takipçi sayısı: 3 milyon 455 bin


  • 7

    Hande Yener:

    Takipçi sayısı: 3 milyon 532 bin



  • 8

    Tarkan:

    Takipçi sayısı: 3 milyon 536 bin



  • 9

    Eser Yenenler:

    Takipçi sayısı: 3 milyon 646 bin



  • 10

    Erdil Yaşaroğlu:

    Takipçi sayısı: 3 milyon 753 bin


  • 11

    Dr. Mehmet Öz:

    Takipçi sayısı: 4 milyon 120 bin


  • 12

    Mustafa Ceceli:

    Takipçi sayısı: 4 milyon 126 bin



  • 13

    Ahmet Kural:

    Takipçi sayısı: 4 milyon 149 bin



  • 14

    Hülya Avşar:

    Takipçi sayısı: 4 milyon 165 bin
  • 15

    Yılmaz Erdoğan:

    Takipçi sayısı: 4 milyon 203 bin


  • 16

    Gülben Ergen:

    Takipçi sayısı: 4 milyon 323 bin



  • 17

    Levent Üzümcü:

    Takipçi sayısı: 4 milyon 786 bin




  • 18

    Acun Ilıcalı:

    Takipçi sayısı: 4 milyon 869 bin



  • 19

    Sıla Gençoğlu:

    Takipçi sayısı: 5 milyon 751 bin



  • 20

    Demet Akalın

    Takipçi sayısı: 6 milyon 458 bin



  • 21

    Ata Demirer

    Takipçi sayısı: 6 milyon 699 bin



  • 22

    Okan Bayülgen

    Takipçi sayısı: 6 milyon 727 bin



  • 23

    Cem Yılmaz

    Takipçi sayısı: 13 milyon 823 bin
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