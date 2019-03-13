Ünlü isimlerin Twitter takipçi sayıları (2019)

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Yaşam
Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da birçok ünlü ismin hatırı sayılır takipçi sayısı bulunuyor. Kimi sosyal medyayı etkin kullanarak bir ülke nufüsu kadar takipçi elde etti. İşte Türkiye'de en çok takip edilen ünlüler...
Murat Dalkılıç:
Takipçi sayısı: 2 milyon 820 bin
Sertab Erener:
Takipçi sayısı: 3 milyon 5 bin
Metin Uca:
Takipçi sayısı: 3 milyon 169 bin
Emre Aydın:
Takipçi sayısı: 3 milyon 252 bin
Yalın:
Takipçi sayısı: 3 milyon 320 bin
Yıldız Tilbe:
Takipçi sayısı: 3 milyon 455 bin
Hande Yener:
Takipçi sayısı: 3 milyon 532 bin
Tarkan:
Takipçi sayısı: 3 milyon 536 bin
Eser Yenenler:
Takipçi sayısı: 3 milyon 646 bin
Erdil Yaşaroğlu:
Takipçi sayısı: 3 milyon 753 bin
Dr. Mehmet Öz:
Takipçi sayısı: 4 milyon 120 bin
Mustafa Ceceli:
Takipçi sayısı: 4 milyon 126 bin
Ahmet Kural:
Takipçi sayısı: 4 milyon 149 bin
Hülya Avşar:
Takipçi sayısı: 4 milyon 165 bin
Yılmaz Erdoğan:
Takipçi sayısı: 4 milyon 203 bin
Gülben Ergen:
Takipçi sayısı: 4 milyon 323 bin
Levent Üzümcü:
Takipçi sayısı: 4 milyon 786 bin
Acun Ilıcalı:
Takipçi sayısı: 4 milyon 869 bin
Sıla Gençoğlu:
Takipçi sayısı: 5 milyon 751 bin
Demet Akalın
Takipçi sayısı: 6 milyon 458 bin
Ata Demirer
Takipçi sayısı: 6 milyon 699 bin
Okan Bayülgen
Takipçi sayısı: 6 milyon 727 bin
Cem Yılmaz
Takipçi sayısı: 13 milyon 823 bin
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