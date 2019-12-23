Ünlü isimlerin yılbaşı ağacı paylaşımları

2020'ye sayılı günler kala yeni yıl heyecanı giderek artıyor. Parti planları, süslemeler ve hediye arayışları son sürat devam ediyor. Elbette yeni yıl deyince akla ilk gelen şeylerden biri de yılbaşı ağacı oluyor. İşte sevlerinin köşesine yılbaşı ağacı yerleştiren ünlü isimlerden bazıları....
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