Ünlü isimlerin yılbaşı ağacı paylaşımları

2020'ye sayılı günler kala yeni yıl heyecanı giderek artıyor. Parti planları, süslemeler ve hediye arayışları son sürat devam ediyor. Elbette yeni yıl deyince akla ilk gelen şeylerden biri de yılbaşı ağacı oluyor. İşte sevlerinin köşesine yılbaşı ağacı yerleştiren ünlü isimlerden bazıları....

Josephine Skriver

Alexina Graham

Sofia Vergara

Hugh Jackman ve Ryan Reynolds

Kelsey Wells

Britney Spears

Doukissa Nomikou Theodoridi

Elle Macpherson

Elsa Hosk

Sofia Vergara

Bonus:

Özge Gürel

Bonus: 

Derya Şensoy

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