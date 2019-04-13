Ünlü kadınlar boksu sevdi

Kadınlar arasında hızla yayılan kick boks yapma modasına manken Çağla Şıkel, oyuncu Özge Özpirinçci ve voleybolcu Neslihan Demir de katıldı.
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Ünlü kadınlar arasında kick boks yapma merakı hızla yayılıyor.
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Sinem Kobal, Selma Ergeç, Burcu Esmersoy gibi isimlerin ardından Çağla Şıkel, Özge Özpirinçci ve Neslihan Demir de bu modaya uydu.
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Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre dövüş kulübüne giden kadınlar, hem stres atıyor, hem de spor yapıyor. Özel eğitmenler eşliğinde çalışan ünlü isimler, zorlu hareketlerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor
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Düzenli olarak spor yapan Şıkel, bir dövüş kulübünde çalışarak form tutuyor. Programlarından fırsat buldukça soluğu dövüş kulübünde alan manken, özel eğitmenle çalışıyor.
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Voleybolcu Neslihan Demir de boksa merak sardı. Eğitmen eşliğinde sık sık çalışan Demir'in performansı hocalarının takdirini kazandı. Oyuncu Özge Özpirinçci de Etiler'deki bir dövüş kulübünde özel ders alıyor.
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Setlerden kalan zamanda spora ağırlık veren Özpirinçci, sık sık antrenman yapıyor. Özpirinçci de zorlu hareketlerdeki performansıyla dikkat çekiyor. İşte boks meraklısı isimlerden bazılarının sosyal medya paylaşımları...