Ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul'da (15 milyon euro'luk yatırım)
DHA
ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından ‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, İstanbul'a geldi. Ünlü mankenin kendi markası için Türkiye'de 15 milyon euro'luk yatırım yapacağı ve reklam yüzünün de kendisi olacağı bildirildi.
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1İstanbul'a gelen ünlü manken Jeremy Meeks'in giyim sektöründe faaliyet gösterecek yeni bir markada iş ortaklığı yapacağı ve aynı zamanda markanın yüzü olacağı bildirildi.
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2THY'nin tarifeli seferiyle Los Angeles'ten 18.30 sıralarında gelen Jeremy Meeks'i İstanbul Havalimanı'nda bir arkadaşı karşıladı.
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3Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakAN Meeks havalimanından konaklayacakları otele gitmek üzere ayrıldı.
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4Ünlü modelin ortağı ile birlikte giyim sektöründe hizmet verecek yeni bir marka için iki gün boyunca İstanbul'da gerçekleşecek çekimlerinde yer alacağı ve bu yatırımın da 15 milyon euro bütçeye sahip olduğu bildirildi.
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52015 yılında ABD'de yasa dışı silah bulundurmaktan dolayı 27 ay hapis cezasına çarptırılan Jeremy Meeks'in sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesiyle ‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ olarak üne kavuşmuştu.
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6Jeremy Meeks’in milyarder Topshop'ın sahibi Philip Green’in kızı Chloe Green ile birliktelik yaşamaya başlamış ve uğruna eşini terk etmişti.