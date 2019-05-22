Ünlü manken Günay Musayeva sevgilisini bıçakladı

Oyuncu Tolga Karel'in eski eşi model Günay Musayeva tartışma esnasında kendisini darp ettiği iddia edilen sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakladı.
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Ünlü model Günay Musayeva, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında eski eşi Tolga Karel'in oğluyla hiç ilgilenmediğini ve nafaka ödemediğini iddia etmişti.
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Nafaka haberleriyle gündeme gelen Museyava'nın şimdi de oğlunu ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlcıı'yı bıçakladı.
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Gelişmeler sonrası İstanbul Ailenin Korunması Bürosu olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, "Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum'" ifadelerini kullandı.