Ünlü model Bar Refaeli Türkiye'de
Anadolu Ajansı
Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkacak olan ünlü model Bar Refaeli kente geldi.
-
1Baş manken olarak podyuma çıkacak Bar Refaeli'yi, Antalya Havalimanı'nda defileyi düzenleyen organizasyon firmasının yetkilileri karşıladı.
-
234 yaşındaki Refaeli, havalimanındaki işlemlerinin ardından konaklayacağı otele geçti.
-
3Ünlü modele Türk mankenler Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya eşlik edecek.
-
4Refaeli, Antalya Expo Center'da düzenlenecek organizasyonda 4 kıyafet tanıtacak.
-
5
Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilecek defilede yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken yer alacak.
İşte ünlü yıldızın havalimanından yansıyan diğer kareleri...
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10