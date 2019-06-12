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Ünlü model Bar Refaeli Türkiye'de

Anadolu Ajansı

Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkacak olan ünlü model Bar Refaeli kente geldi.

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    Baş manken olarak podyuma çıkacak Bar Refaeli'yi, Antalya Havalimanı'nda defileyi düzenleyen organizasyon firmasının yetkilileri karşıladı.

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    34 yaşındaki Refaeli, havalimanındaki işlemlerinin ardından konaklayacağı otele geçti.


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    Ünlü modele Türk mankenler Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya eşlik edecek.


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    Refaeli, Antalya Expo Center'da düzenlenecek organizasyonda 4 kıyafet tanıtacak.

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    Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilecek defilede yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken yer alacak.

    İşte ünlü yıldızın havalimanından yansıyan diğer kareleri...

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