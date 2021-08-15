Ünlü model Carre Otis'ten cinsel saldırı davası

"SES ÇIKARMADILAR"

Carre Otis önceki gün düzenlediği basın toplantısında, diğer tüm cinsel saldırı ve taciz mağdurlarının hukuk mücadelesinde kendilerini güvenli hissetmeleri umuduyla davayı açtığını açıkladı. Otis, kariyerinin ilk döneminde karşılaştığı bu cinsel saldırıların ardından uzun süre travma yaşadığını, moda dünyasında var olabilmek için başkalarıyla arasına mesafe koyup, sert bir kişilik sergilediğini belirtti.

Parçalanmış ailesinin kendisini tacize açık hale getirdiğini de sözlerine ekleyen Otis, “Geriye dönüp baktığımda, geçmişimin beni cinsel istismara karşı savunmasız kıldığı çok açık” dedi.

Öte yandan, eski model, Elite ajansının çalışanlarının kendisinevin yanı sıra birçok mankenin Marie’nin tacizine uğradığını bilmelerine rağmen ses çıkarmadıklarını öne sürdü.