Ünlü model Martha Hunt anne oldu

Victoria's Secret’ın ünlü modellerinden Martha Hunt, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Hunt, bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaşarak bebeğinin adını da açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 12:05

Ünlü model Martha Hunt anne oldu - 1

Victoria's Secret’ın ünlü modeli Martha Hunt, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 32 yaşındaki Amerikalı model, anne olduğu haberini Instagram’da duyurdu. Hunt, doğum anını gösteren fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü model Martha Hunt anne oldu - 2

Ünlü model, “6 Kasım sabahı kızımız Emery dünyaya geldi” notunu yazdı.

Ünlü model Martha Hunt anne oldu - 3

Hastane odasında doğum sancısı çekme anını da hayranlarıyla paylaşan Hunt ile fotoğrafçı nişanlısı Jason McDonald, ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşadı.

Ünlü model Martha Hunt anne oldu - 4

Çift, 2015’te bir fotoğraf çekiminde tanışmış, Ocak 2020’de de nişanlanmıştı.

Ünlü model Martha Hunt anne oldu - 5

Hunt, eylül ayında bebeğinin cinsiyetini açıklamış, isim konusunu hala düşündüğünü söylemişti.

Ünlü model Martha Hunt anne oldu - 6

Martha Hunt, hamileliği boyunca sık sık Instagram hesabından paylaşımlar yaparak, büyüyen göbeğini gözler önüne sermişti.

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