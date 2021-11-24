Ünlü model Martha Hunt anne oldu

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 12:05
Victoria's Secret’ın ünlü modeli Martha Hunt, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 32 yaşındaki Amerikalı model, anne olduğu haberini Instagram’da duyurdu. Hunt, doğum anını gösteren fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü model, “6 Kasım sabahı kızımız Emery dünyaya geldi” notunu yazdı.
Hastane odasında doğum sancısı çekme anını da hayranlarıyla paylaşan Hunt ile fotoğrafçı nişanlısı Jason McDonald, ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşadı.
Çift, 2015’te bir fotoğraf çekiminde tanışmış, Ocak 2020’de de nişanlanmıştı.
Hunt, eylül ayında bebeğinin cinsiyetini açıklamış, isim konusunu hala düşündüğünü söylemişti.
Martha Hunt, hamileliği boyunca sık sık Instagram hesabından paylaşımlar yaparak, büyüyen göbeğini gözler önüne sermişti.