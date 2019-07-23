Ünlü model-sunucu hastalığını Instagram'dan açıkladı
Daha önce Imposter Sendromu yaşadığını ve çoğu zaman kendisini yetersiz hissettiğini itiraf eden İngiliz sunucu model ve modacı Alexa Chung,sosyal medyadan 'endometriosiz' hastalığına yakalandığını açıkladı
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1Başarılı sunucu, model ve tasarımcı Alexa Chung ünlüler dünyasında nadiren denk geldiğimiz bir paylaşımda bulundu. Genellikle hayatlarındaki sağlık sorunları gibi olumsuz gelişmeleri gizlemeyi, paylaşmamayı yeğleyen ünlülerin aksine o iyisiyle kötüsüyle her şeyi paylaşmaktan yana.
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2Instagram hesabı üzerinden hastanede çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Chung, paylaşıma eklediği notla 'endometriosiz' hastalığına yakalandığını açıkladı.
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3Hiçbir kulübe üye olmayı sevmem ama endometriosiz kulübünün yeni üyesiyim mesajyla duyurduğu bu hastalık genç kadınları yakından ilgilendiriyor. Zira kısırlığın başlangıcının nedenlerinden biri olarak görülüyor endometriosiz.
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Endometriosiz Nedir?
vogue.com.tr'nin haberine göre; tıp literatüründe bu hastalığın adı endometrium'dan, yani rahmin iç duvarını oluşturan dokudan geliyor. Endometriozisli kadınlarda, endometriumu oluşturan hücreler, rahim dışında başka organlar üzerinde yerleşim gösteriyor. Bu yerleşim genellikle yumurtalık, tüpler gibi diğer üreme organları, karın boşluğu veya uzak organlarda olabiliyor. Doku, adet kanamasında görülenin aksine kendini vücuttan dışarı atamaz ve bu dokudan kaynaklanan kanama çevredeki dokularda enflamasyon ve şişmeye sebep olur. Bu süreç bölgede yara dokusuna sebebiyet vererek lezyon veya başka büyümelere neden olabilir. Özellikle yumurtalıkların dahil olduğu vakalarda kan, bulunduğu dokuların iç kısmına gömülerek kan birikimine ve bunun sonucunda çikolata kistlerinin oluşumuna sebep olabiliyor.
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5Alexa Chung, Londra Moda Haftası'nda ilk koleksiyonunu sergilediği hafta başarısının arkasında büyük korkular yattığını itiraf etmişti. Imposter (Sahtekar) Sendromu olarak bilinen rahatsızlığı yaşadığını söyleyen Chung, kendisini hayatın birçok alanında yetersiz hissettiğini anlattı.
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Impostor (Sahtekar) sendromu nedir?
Imposter yani Sahtekar Sendromu olan kişiler; genellikle kazandıkları başarıları hak etmediklerini ve geldikleri yere başarı, zeka ile değil şans eseri geldiğini ve birgün gerçeklerle yüzleşeceğini düşünür. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma; günümüz insanının üçte birinin işlerinde imposter sendromu yaşadıklarını ortaya koydu. Bu kişilerin üçte ikisi, kendilerine güvenmediklerini ve bu durumun kariyerlerini negatif etkilemesinden korktuklarını itiraf etti.