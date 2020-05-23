Ünlü model Zara Abid Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Pakistan'ın Karaçi kentinde yolcu uçağı düştü. Karaçi Belediye Başkanı uçakta bulunan 107 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ünlü model Zara Abid'in de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı.
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23.05.2020 - 12:21
Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Karaçi havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine düştü.
Uçağın yolcu listesinin de paylaşılmasıyla düşen uçakta, Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeş Pakistan’da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendiğini" belirtti.
İşte ünlü modelin Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...
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