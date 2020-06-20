Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi

Karantina sürecinde aldığı kilolara isyan eden ve geçtiğimiz haftalarda George Floyd gösterilerinde görüntülenen ünlü manken Ireland Baldwin, bu kez Los Angeles'ta hamburger yerken görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

20.06.2020 - 17:01

Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 1
Karantina sürecinde aldığı kilolardan yakınan Ireland Baldwin, önceki gün hamburger yerken objektiflere yansıdı.
Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 2
Salgın nedeniyle Los Angeles'taki evinde sevgilisiyle karantinaya giren 24 yaşındaki Baldwin, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.


Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 3
Karantina sürecinde fazla yiyip içtiğini belirten bir paylaşımda bulunan ünlü model, pantolonunu giymeye çalışırken görüldüğü anlara "Karantinada çok kilo aldım" yazmıştı.


Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 4
Bunun üzerine Ireland Baldwin, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta bir hamburgercide objektiflere takıldı.


Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 5
Bir arkadaşıyla buluşan Baldwin, hamburgerciye gitti.
Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 6
Buradan hamburger ve içecek alan iki arkadaş sonra da bir banka oturup aldıklarını keyifle yedi.

İşte ünlü modelin hamburger keyfinden yansıyan diğer kareler...
Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 7
Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 8
Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 9
Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 10
Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 11
Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 12
Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 13
Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi - 14

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