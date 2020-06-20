Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi

Karantina sürecinde fazla yiyip içtiğini belirten bir paylaşımda bulunan ünlü model, pantolonunu giymeye çalışırken görüldüğü anlara "Karantinada çok kilo aldım" yazmıştı.

Bunun üzerine Ireland Baldwin, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta bir hamburgercide objektiflere takıldı.

Buradan hamburger ve içecek alan iki arkadaş sonra da bir banka oturup aldıklarını keyifle yedi.



İşte ünlü modelin hamburger keyfinden yansıyan diğer kareler...