Ünlü model Ireland Baldwin'in hamburger keyfi

Karantina sürecinde aldığı kilolara isyan eden ve geçtiğimiz haftalarda George Floyd gösterilerinde görüntülenen ünlü manken Ireland Baldwin, bu kez Los Angeles'ta hamburger yerken görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
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20.06.2020 - 17:01
Karantina sürecinde aldığı kilolardan yakınan Ireland Baldwin, önceki gün hamburger yerken objektiflere yansıdı.
Salgın nedeniyle Los Angeles'taki evinde sevgilisiyle karantinaya giren 24 yaşındaki Baldwin, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Karantina sürecinde fazla yiyip içtiğini belirten bir paylaşımda bulunan ünlü model, pantolonunu giymeye çalışırken görüldüğü anlara "Karantinada çok kilo aldım" yazmıştı.
Bunun üzerine Ireland Baldwin, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta bir hamburgercide objektiflere takıldı.
Bir arkadaşıyla buluşan Baldwin, hamburgerciye gitti.
Buradan hamburger ve içecek alan iki arkadaş sonra da bir banka oturup aldıklarını keyifle yedi.
İşte ünlü modelin hamburger keyfinden yansıyan diğer kareler...
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